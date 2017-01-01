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İlçenin en büyük sosyal mekânı sezonu açtı



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt ilçesinin en büyük sosyal mekanı olan Ahmed-i Hani Kültür Parkı sezonu açtı.

Bahar aylarında vatandaşların keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği mekanların başında gelen Ahmed-i Hani Kültür Parkı, Bayar mevsimiyle yeniden sezonu açtı. Son birkaç yıldır Malazgirt'te sosyal hayatın kalbi haline gelen Ahmed-i Hani Kültür Parkı, sabah yediden gece geç saatlere kadar çok sayıda Malazgirtliyi ağırlıyor. İlçe halkına birçok seçenek sunan Ahmed-i Hani Kültür Parkı, çocuklarıyla gelen aileleri de dinlendirmek ve daha iyi hizmet verebilmek adına çocuklara özel oyun alanıyla müşterilerin memnuniyetini kazanıyor.

Ahmed-i Hani Kültür Parkı işletmecisi Bakı Şancı, "Kültür parkımız bu yıl da en çok tercih edilen mekânlardan birisi olma özelliğini gösteriyor. Müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutan parkımız, tüm sezon süresince titizlik ve hizmet anlayışıyla konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız yanlarına çocuklarını da alarak buraya gelip dinlenme fırsatı buluyorlar" dedi.

(VE-MSA-Y)



08.05.2017 09:20:00 TSI

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