ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:15
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı, Çukurova, Karataş, Seyhan ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Çarşamba günü, Karaisalı ilçesi Kocaveliler, Altınova, Bucak, Murtçukuru, Demirçit,Salbaş Esentepe Mahallesive Durak mahalleleri, Kapıkaya Mahallesi Kapıkaya ve Çiftlik sokaklar, Bolacalı Mahallesi Bolacalı Sokak, Kıralan, Selampınar,İncirgediği, Küçükçınar Mahallesi Kıllı Cami Sokak,Bozcalar Mahallesi Merkez ve Urgankıran sokaklar ile ASKİ Su Pompası, Turkcell GSM ve Vodafone GSM 09:00-18:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Aşıklar Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı ile 82110, 82105, 82001, 82089, 82082, 82061, 82059, 82055, 82009,82080, 82098, 82013, 82073, 82032, 82033, 82144, 82132, 82120, 82138, 82128, 82124, 82094, 82130, 82092, 82096, 82090, 82074, 82072, 82071, 82047, 82045, 82085, 82029, 82021, 82076, 82068, 82063, 82053, 82003, 82067 ve 82002 sokaklarda, Karahan Mahallesi 1 Sokak, Kurttepe Mahallesi Sınır Sokakta 10:00-14:00 saatleri arasında, Bozcalar ve Küçükçınar mahalleleri ile ASKİ Su Pompası, Turkcell GSM ve Vodafone GSM'de 09:00-18:00 saatleri arasında, Kurttepe Mahallesi 83078, 83076, 83074, 83068, 83054, 83020, 83012, 83066 ve 83060 sokaklarda 09:00-17:00 saatleri arasında, Kurttepe Mahallesi 83046, 83044, 83038, 83130, 83128 ve 83126 sokaklarda 09:00-10:00 enerji kesintisine gidilecek.
Karataş ilçesi Orta Mahallesi 249, 232, 231, 234, 230, 247, 250, 245, 233, 251, 244, 240, 241 ve 235 sokaklar, Kemaliye Mahallesi 379, 378, 220, 369, Mutlu Dede, Cumhuriyet, Hasan Şaş, Ata, 167, 164, 166, 136, 206, 205, 216, 215, 213, 208, 218, 217, 211, 209, 207 ve 138 sokaklar, Karşıyaka Mahallesi 307, 315, 290, 298, 273, 284, 329, 279, 272, 296, 278, 338, 285, 268, 262, 253, 302, 299, 288, 287, 283, 282, 322, 321, 333, 318, 356, 304, 274, 267, 289, 297, 294, 291, 292, 286, 325, 393, 281, 266, 234, 231, 365, 364, 233, 366 ve 360 sokaklar ile Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Mavi Deniz Sitesi, Mercanlı Sitesi, Adova Sitesi, Hasan Şaş Otel, Esentepe Sitesi, Severoğlu Sitesi ve Yapı Konut Sitesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Orta Mahallesi 232, 231, 234, 230, 247, 245, 233, 244, 240, 241 ve 235 sokaklar, Kemaliye Mahallesi 220, Mutlu Dede, Hasan Şaş, Ata, 136, 206, 205, 208, 218, 209, 207 ve 138 sokaklar, Karşıyaka Mahallesi 273, 284, 279, 272, 278, 268, 262, 253, 299, 283, 282, 318, 274, 267, 294, 291, 292, 293, 281, 266, 234, 231, Mutlu Dede ve 233 sokaklar ile Hasan Şaş Oteline 10:20-17:00 saatleri arasında, Kemaliye Mahallesi 185, 386, 186, 190, 198, 200, 194, 191, 188, 155, 151, 150, 146, 117, 119, 121, 158 ve 118 sokaklara 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72112, 72119, 72121, 72097, 72095, 72094, 72124, 72120, 72076 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülbahçesi Mahallesi 13506, 13430, 13434, 13420, 13414, 13418 ve 13428 sokaklara 09:00-14:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi 44 Sokağa 08:30-15:30 saatleri arasında, Ceyhanbekirli, Irmaklı ve Birkent mahallelerine 09:00-14:00 saatleri arasında, saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

08.05.2017 09:24:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adana'da polis şüpheli kovalamacası
YEREL

ADANA'DA POLİS ŞÜPHELİ KOVALAMACASI
Adana Demirspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçına doğru
YEREL

ADANA DEMİRSPOR, EVKUR YENİ MALATYASPOR MAÇINA DOĞRU
Çocuk parkında patlatılan ses bombası paniğe neden oldu
YEREL

ÇOCUK PARKINDA PATLATILAN SES BOMBASI PANİĞE NEDEN OLDU
Adana'da eline demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL

ADANA'DA ELİNE DEMİR PARMAKLIK SAPLANAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Avcılar, Adana'da atıcılık ve trap yarışmasında buluştu
YEREL

AVCILAR, ADANA'DA ATICILIK VE TRAP YARIŞMASINDA BULUŞTU
Adana'da şiddetli yağış
YEREL

ADANA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Jandarma Koşusu'nu &quot;Ice Princess&quot; kazandı
YEREL

JANDARMA KOŞUSU'NU "ICE PRİNCESS" KAZANDI
Düğün konvoyunda PKK propagandasına gözaltı
YEREL

DÜĞÜN KONVOYUNDA PKK PROPAGANDASINA GÖZALTI
&quot;Üç Hem Tek Yürek&quot; yılsonu sergisi açıldı
YEREL

"ÜÇ HEM TEK YÜREK" YILSONU SERGİSİ AÇILDI
Uluslararası Kan Film Festivali'nin galası yapıldı
YEREL

ULUSLARARASI KAN FİLM FESTİVALİ'NİN GALASI YAPILDI
ATO Eğitim ve Kültür Vakfı hedef değiştirdi
YEREL

ATO EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI HEDEF DEĞİŞTİRDİ
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yüreğir'de kentsel dönüşüme hız verilecek
YEREL

YÜREĞİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜME HIZ VERİLECEK
Sözlü, temsili Yörük Göçü'ne deve üstünde katıldı
YEREL

SÖZLÜ, TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ'NE DEVE ÜSTÜNDE KATILDI
&quot;Cezaevi otopark güven timi&quot; işbaşında
YEREL

"CEZAEVİ OTOPARK GÜVEN TİMİ" İŞBAŞINDA
Sözlü: &quot;Yaşasın Türkçe konuşanlar, Türkçe yazanlar&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "YAŞASIN TÜRKÇE KONUŞANLAR, TÜRKÇE YAZANLAR"
Kayınpederini vurduktan sonra intihar etti
YEREL

KAYINPEDERİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu