ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:21
Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci
Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşlı bir vatandaşın bahçesindeki ağaca saran oğul arısı mutluluk kaynağı oldu.
Kumru ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Enver Özleme, bulduğu oğul arısından hakiki bal elde etmeyi arzuluyor. Oğul arısını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Özleme, "Bir anda nereden geldiğini anlamadığım oğul arısı bahçemdeki erik ağacına sardı. Çok güçte olsa arıyı kovana almayı başardım. Benim için de bu arılar şimdi bir eğlence olacak. Bundan sonra bütün günümü kovanın başında arıları izleyerek geçireceğim" dedi.
Özleme, kovanından hakiki bal elde etmek için çaba göstereceğini sözlerine ekledi.
(MB-SLH-Y)

08.05.2017 09:30:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Recep Kara'nın başarısı Ordu'da sevinçle karşılandı
YEREL

RECEP KARA'NIN BAŞARISI ORDU'DA SEVİNÇLE KARŞILANDI

Halil Tatlıgül hoca vefatının 27.yılında dualarla anıldı
YEREL

HALİL TATLIGÜL HOCA VEFATININ 27.YILINDA DUALARLA ANILDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN:
Aydın'daki Ordulular kahvaltıda hasret giderdi
YEREL

AYDIN'DAKİ ORDULULAR KAHVALTIDA HASRET GİDERDİ
Karadenizli arıcılar göç yolunda
YEREL

KARADENİZLİ ARICILAR GÖÇ YOLUNDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu