YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci

Yaşlı dedenin oğul arısı sevinci



(Fotoğraflı)



Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşlı bir vatandaşın bahçesindeki ağaca saran oğul arısı mutluluk kaynağı oldu.

Kumru ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Enver Özleme, bulduğu oğul arısından hakiki bal elde etmeyi arzuluyor. Oğul arısını görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Özleme, "Bir anda nereden geldiğini anlamadığım oğul arısı bahçemdeki erik ağacına sardı. Çok güçte olsa arıyı kovana almayı başardım. Benim için de bu arılar şimdi bir eğlence olacak. Bundan sonra bütün günümü kovanın başında arıları izleyerek geçireceğim" dedi.

Özleme, kovanından hakiki bal elde etmek için çaba göstereceğini sözlerine ekledi.

(MB-SLH-Y)



08.05.2017 09:30:36 TSI

NNNN

