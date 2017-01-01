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Döşemealtı Belediyesi Komisyonu'ndan "zam yok" kararı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:32
Döşemealtı Belediyesi Komisyonu'ndan "zam yok" kararı
Döşemealtı Belediyesi Komisyonu'ndan "zam yok" kararı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi'nin 4 yılda bir toplanan Arsa-Arazi Emlak Değer Komisyonu, alım satım işlemleri, emlak vergisi, veraset ve intikallerde esas alınan değerlere 'zam' yapmama kararı aldı.
Arsa-Arazi Emlak Değer Komisyonu, Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Naci Alın başkanlığında toplandı. Son olarak 2013 yılında toplanan ve 4 yılda bir araya gelen komisyona, Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yörük, mahalle muhtarları, Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hakları ve İletişim Müdürü Orhan Zıngal ile Antalya Ticaret Odası'ndan temsilci katıldı.

Vatandaş şikayetçi
Başkan Yardımcısı Naci Alın, konuyla ilgili komisyon üyelerine bilgi verdi. 2013'te yapılan fiyat artışıyla ilgili vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiğine dikkat çekerek, talepleri dinledi. Zıngal da komisyon üyelerine alınacak kararın kamusal ve yasal boyutlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Zam olmasın
Bazı komisyon üyesi muhtarlardan gelen fiyatların aşağı çekilmesi yönündeki talepleri değerlendiren Zıngal, yasal olarak bunun mümkün olmadığının altını çizdi. Görüşmelerin ardından zam yapılmaması ve 4 yıl boyunca 2013 yılındaki fiyatların baz alınması oylandı. Oylama sonucu zam yapılmaması kararı alındı.
(SÇ-SÇ-Y)

08.05.2017 09:41:15 TSI
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