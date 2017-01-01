ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Osmaniye'de elektrik kesintisi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:32
Osmaniye'de elektrik kesintisi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Kadirli ve Bahçe ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Çarşamba günü, merkez ilçeye bağlı Çona Köyü Çürükarmut, Haraz ve Kanlıkoz mahalleleri, Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri ile Kaypak Bucak Oruçgazi Köyüne 09:00-15:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında Bahçe ilçesi Örencik Köyüne 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

08.05.2017 09:41:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kadirli'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

KADİRLİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Osmaniye'de sağanak
YEREL

OSMANİYE'DE SAĞANAK
Osmaniye'de elektrik kesintisi
YEREL

OSMANİYE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu