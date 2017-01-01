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Osmaniye'de elektrik kesintisi



OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin merkez, Kadirli ve Bahçe ilçelerinde çarşamba günü tesis ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Çarşamba günü, merkez ilçeye bağlı Çona Köyü Çürükarmut, Haraz ve Kanlıkoz mahalleleri, Yarpuz Bucak Karataş Köyü, Yarpuz Köyü Cevdetiye, Hacıbekirli ve Saray mahalleleri ile Kaypak Bucak Oruçgazi Köyüne 09:00-15:00 saatleri arasında, Kadirli ilçesi Hardallık Köyü Merkez Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında, Topraktepe Köyü Çalışlar Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında Bahçe ilçesi Örencik Köyüne 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

(ELF-Y)



08.05.2017 09:41:22 TSI

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