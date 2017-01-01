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Didim MHP'de Aşkar dönemi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:37
Didim MHP'de Aşkar dönemi
Didim MHP'de Aşkar dönemi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - MHP Aydın İl Başkanlığı'na ataması yapılan Levent İlter'den boşalan MHP Didim İlçe Başkanlığına, İlçe Başkan yardımcısı Ramazan Aşkar getirildi.
MHP Didim İlçe Başkanı belli oldu. Geçen yıl yapan genel kurulda yeniden İlçe Başkanı seçilen Levent İlter'in MHP Genel merkezince Aydın İl Başkanlığına atanmasının ardından boşalan MHP Didim İlçe Başkanlığı görevine MHP Didim İlçe yönetimince yapılan toplantının ardından İlçe Başkan yardımcısı Ramazan Aşkar getirildi. Aşkar Didim'de MHP'nin yeni lideri olurken, İl Başkanı Levent İlter'de Aşkar'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
(HÇ-İK)

08.05.2017 09:45:15 TSI
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