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Kumluca 'da uçurtma festivali

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:41
Kumluca 'da uçurtma festivali
Kumluca 'da uçurtma festivali

(Fotoğraflı)

Ramazan Sarıkayalı
ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Bahar Şenlikleri kapsamında Kumluca'da uçurtma festivali düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Bahar Şenlikleri kapsamında Kumluca Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirilen uçurtma festivaline katılan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan 600 uçurtmalar gökyüzüne havalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran ve AK Parti Kumluca İlçe Başkan Yardımcısı İsa Bircan'ın da katıldığı uçurtma festivalinde çocuklar gönüllerince eğlenerek uçurtmalarını uçurdular.
Uçurtma festivaline katılan çocukların mutluluğuna ortak olmak isteyen Yusuf Evran da, çocukların uçurtmalarının hazırlanması ve uçurulmasında çocuklara yardımcı oldu.
Çocuklarıyla birlikte uçurtma festivaline katılarak uçurtma uçuran ailelerde etkinliğin çok güzel olduğunu, çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdiklerini söylediler.
(RS-SÇ-Y)

08.05.2017 09:50:15 TSI
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