ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayıp vatandaşı AFAD buldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:41
Kayıp vatandaşı AFAD buldu
Kayıp vatandaşı AFAD buldu

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde önceki gün kaybolan Alzheimer hastası 76 yaşındaki vatandaş AFAD ekiplerince bulundu.
07 Mayıs Pazar günü Ezine ilçesi Mahmudiye köyünde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası olan A.D. isimli vatandaş, için Çanakkale AFAD ve Jandarma ekiplerinden yardım istendi. Ekipler tarafından yürütülen arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, 76 yaşındaki vatandaş, aynı gün akşam saatlerinde sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olan vatandaş, gerekli kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.
(GD)

08.05.2017 09:50:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Darıalan köyünde hayır yemeği düzenlendi
YEREL

DARIALAN KÖYÜNDE HAYIR YEMEĞİ DÜZENLENDİ
Lapseki TSM'den ilköğretim öğrencilerine hijyen eğitimi
YEREL

LAPSEKİ TSM'DEN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE HİJYEN EĞİTİMİ
Vatandaşa sıcak süt ikramı
YEREL

VATANDAŞA SICAK SÜT İKRAMI
Halilağa köyü 3. yağlı pehlivan güreşleri yapıldı
YEREL

HALİLAĞA KÖYÜ 3. YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu