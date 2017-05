YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Çiftçisi 14 Mayıs'ta Ankara'da toplanıyor

AYDIN (İHA) - Aydın çiftçisi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü Ankara'da geçirecek. Pazar günü kutlanacak olan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Aydın'dan yaklaşık 100 otobüs ile 5 bine yakın çiftçi Ankara'ya gidiyor. Türkiye genelinde on binlerce çiftçinin katılması beklenen etkinlik için Aydın'da hazırlıkların devam ettiği bildirildi.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ankara Tandoğan Meydanında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar önderliğinde yapılacak olan Çiftçi Şenliğine Aydın Ziraat Odaları olarak yaklaşık 5 bin kişi ile katılmayı hedeflediklerini belirten Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, çiftçileri eşleri ile birlikte programa davet etti. Etkinliğe katılacak olan çiftçilerin ihtiyaçlarının ziraat odası tarafından karşılanacağını kaydeden Başkan Posacı, "Her yıl değişik illerde gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü etkinliği bu yıl Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bir çok zaman göz ardı edilen çiftçi asında en stratejik bir sektör olan tarımsal faaliyetleri sürdürerek insanlığın karnını doyurmasına vesile olmaktadır. Bugün dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar. 2050'de nüfusun 10 milyara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Enerji ve yakıt ihtiyacı her zaman dile getiriliyor ama gıda ihtiyacının her geçen gün arttığı ve bunun da ancak tarımla karşılanabileceği unutulmamalıdır. Uzay çağını yaşadığımız, teknolojinin sınırlarını zorladığımız 21. yüzyılda tarım alanlarının artmadığını ve dünyada açlıkla mücadele eden milyonlarca insanımızın olduğu unutulmamalıdır. Dünyada gelişmiş her ülkenin, tarımda da en ileri seviyeye ulaştığını göz önünde tutarak Türk çiftçisinin de hak ettiği değeri bulması en büyük arzumuzdur" diyerek Aydınlı çiftçilere Ankara Tandoğan2daki etkinliğe davet etti.

Posacı etkinliğe katılacak çiftçilerin ziraat odaları ile irtibata geçmesini Ankara'ya 13 Mayıs saat 23:00'te eski otogar meydanından hareket edileceğini söyledi.

