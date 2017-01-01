ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türk Çiftçisi 14 Mayıs'ta Ankara'da toplanıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:55
Türk Çiftçisi 14 Mayıs'ta Ankara'da toplanıyor
Türk Çiftçisi 14 Mayıs'ta Ankara'da toplanıyor
- Ziraat Odası Başkanı Posacı: Çiftçilerimiz eşleri ile birlikte davetlidir

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın çiftçisi 14 Mayıs Dünya Çiftçiler gününü Ankara'da geçirecek. Pazar günü kutlanacak olan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Aydın'dan yaklaşık 100 otobüs ile 5 bine yakın çiftçi Ankara'ya gidiyor. Türkiye genelinde on binlerce çiftçinin katılması beklenen etkinlik için Aydın'da hazırlıkların devam ettiği bildirildi.
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Ankara Tandoğan Meydanında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar önderliğinde yapılacak olan Çiftçi Şenliğine Aydın Ziraat Odaları olarak yaklaşık 5 bin kişi ile katılmayı hedeflediklerini belirten Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, çiftçileri eşleri ile birlikte programa davet etti. Etkinliğe katılacak olan çiftçilerin ihtiyaçlarının ziraat odası tarafından karşılanacağını kaydeden Başkan Posacı, "Her yıl değişik illerde gerçekleştirilen Dünya Çiftçiler Günü etkinliği bu yıl Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bir çok zaman göz ardı edilen çiftçi asında en stratejik bir sektör olan tarımsal faaliyetleri sürdürerek insanlığın karnını doyurmasına vesile olmaktadır. Bugün dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar. 2050'de nüfusun 10 milyara yaklaşacağı tahmin ediliyor. Enerji ve yakıt ihtiyacı her zaman dile getiriliyor ama gıda ihtiyacının her geçen gün arttığı ve bunun da ancak tarımla karşılanabileceği unutulmamalıdır. Uzay çağını yaşadığımız, teknolojinin sınırlarını zorladığımız 21. yüzyılda tarım alanlarının artmadığını ve dünyada açlıkla mücadele eden milyonlarca insanımızın olduğu unutulmamalıdır. Dünyada gelişmiş her ülkenin, tarımda da en ileri seviyeye ulaştığını göz önünde tutarak Türk çiftçisinin de hak ettiği değeri bulması en büyük arzumuzdur" diyerek Aydınlı çiftçilere Ankara Tandoğan2daki etkinliğe davet etti.
Posacı etkinliğe katılacak çiftçilerin ziraat odaları ile irtibata geçmesini Ankara'ya 13 Mayıs saat 23:00'te eski otogar meydanından hareket edileceğini söyledi.
(İK)

08.05.2017 10:04:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aydın basının yasa boğan kaza
YEREL

AYDIN BASININ YASA BOĞAN KAZA
Aydın'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

AYDIN'DA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
İki asırlık ibrik Aydın Ustanın elinde yeniden hayat buldu
YEREL

İKİ ASIRLIK İBRİK AYDIN USTANIN ELİNDE YENİDEN HAYAT BULDU
Didim MHP'de Aşkar dönemi
YEREL

DİDİM MHP'DE AŞKAR DÖNEMİ
Didim Belediyesinin mahalle yatırımları sürüyor
YEREL

DİDİM BELEDİYESİNİN MAHALLE YATIRIMLARI SÜRÜYOR
Algün; &quot;Alamayacağı parayı silen esnafın borcu silinsin&quot;
YEREL

ALGÜN; "ALAMAYACAĞI PARAYI SİLEN ESNAFIN BORCU SİLİNSİN"
Bahar şenliği bisikletlerle sağlık şenliğine döndü
YEREL

BAHAR ŞENLİĞİ BİSİKLETLERLE SAĞLIK ŞENLİĞİNE DÖNDÜ
Didim Triatlon'u yapıldı
YEREL

DİDİM TRİATLON'U YAPILDI
Kuşadası Belediyesi'nden Hıdrellez keşkeği
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİ'NDEN HIDRELLEZ KEŞKEĞİ
Çerçioğlu, Sarıcaovalıları yalnız bırakmadı
YEREL

ÇERÇİOĞLU, SARICAOVALILARI YALNIZ BIRAKMADI
Aydın'da Hıdrellez coşkuyla kutlandı
YEREL

AYDIN'DA HIDRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI
Didim'de bu yıl ilk kez Triatlon yarışmalarına ev sahipliği yaptı
YEREL

DİDİM'DE BU YIL İLK KEZ TRİATLON YARIŞMALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
İncirliova Belediyesinden görkemli açılış
YEREL

İNCİRLİOVA BELEDİYESİNDEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ
Dalgıç çift su altında yüzük taktı
YEREL

DALGIÇ ÇİFT SU ALTINDA YÜZÜK TAKTI
Polis geceyi Alinda Antik Kenti'nde geçirdi
YEREL

POLİS GECEYİ ALİNDA ANTİK KENTİ'NDE GEÇİRDİ
Osman Zolan, tecrübelerini Kuyucak MYO öğrencileriyle paylaştı
YEREL

OSMAN ZOLAN, TECRÜBELERİNİ KUYUCAK MYO ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞTI
Aydın'da yangın
YEREL

AYDIN'DA YANGIN
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu