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Kırklareli Üniversitesi Sanat Festivali sona erdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:55
Kırklareli Üniversitesi Sanat Festivali sona erdi
Kırklareli Üniversitesi Sanat Festivali sona erdi

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Sanat Festivali (KLÜFEST) gerçekleştirilen "Kampüs Duvarlarını Boyama Etkinliği" ile sona erdi.
Öğrencilerin ilgi gösterdikleri festivalde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fotoğrafçılık, Tiyatro, Dans ve Mizah Öğrenci Kulüpleri başarılı çalışmalara imza attı. Kulüp üyesi öğrencilerin emek vererek özveriyle hazırladıkları, konserler, fotoğraf-karikatür sergileri, tiyatro ve dans gösterileri ile etkinliklerin son gününde yapılan duvar boyama etkinliğini, festival alanını dolduran öğrenciler, büyük bir beğeniyle takip etti.
Son gün yapılan duvar boyama çalışmasında özgün çizimleriyle duvarları renklendiren öğrenciler, hem eğlendi hem de birlikte çalıştı.
(KA-MEF-Y)

08.05.2017 10:04:58 TSI
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