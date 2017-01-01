HEM Geleneksel Yıl Sonu Sergisi 17 Mayıs'ta
(Fotoğraflı)
Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Geleneksel Yıl Sonu Sergisinin 17 Mayıs 2017 tarihinde açılacağı bildirildi.
Konferans salonunda gerçekleşen planlama toplantısına Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Miyase Erdem Hırçın ve kurs öğreticileri katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek sergi hakkında bilgi verdi.
Sergi hakkına konuşan Arslan, "Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen ve kursiyerlerin hazırladığı el emeklerinin sergilendiği yıl sonu Halk Eğitim Sergisi 17 Mayıs'ta açılacak. Yıl sonu sergisi 21 Mayısa kadar açık kalacak. Halk Eğitim Merkezi binamızda açılacak sergimiz ilk defa bu yıl hafta sonu da açık kalacak. Bütün vatandaşlarımızı sergimize bekleriz" dedi.
(KA-MEF-Y)
08.05.2017 10:06:53 TSI
NNNN