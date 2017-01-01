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Kulp'ta bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:59
Kulp'ta bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı
Kulp'ta bulunan yavru kurtlar koruma altına alındı

(Fotoğraflı)

Muhsin Taş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan 6 adet yavru kurt, Orman İşletme Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesi İslamköy Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında yanlarında anneleri olmayan 6 adet yeni doğmuş kurt yavrusu buldular. Uzun bir süre bekleyen ekipler yavru kurtların annesinin gelmemesi sonucu yavru kurtları koruma altına alarak, Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yavru kurtların, bakımlarının yapılmasının ardından doğaya salınacağı bildirildi.
(MT-MP-Y)

08.05.2017 10:07:39 TSI
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