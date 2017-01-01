ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütüphane Kuruyoruz" kampanyası

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:59
Kütüphane Kuruyoruz" kampanyası
Kütüphane Kuruyoruz" kampanyası

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Şaban Öğünç İlkokul ve Ortaokulu'nda "Kütüphane Kuruyoruz" kampanyası devam ediyor.
680 öğrencinin eğitim gördüğü okulda kütüphanenin yetersiz gelmesi sebebiyle başlatılan kampanya ile okula 50 metrekarelik yeni kütüphane kazandırılması için çalışmalara başlandı.
Kampanya hakkında bilgi veren Okul Müdürü Sönmez Doğan, "Kütüphane Kuruyoruz' kampanyasını yaklaşık 1 ay önce başlattık. Okulumuzun kütüphanesinin yetersiz gelmesi nedeniyle böyle kampanya başlatma gereğinde bulunduk. Kampanyamız şuanda devam ediyor. Kütüphanemizin içerisinde öğrencilerimizin faydalanacağı akıllı tahtada olacak. Kampanyamız şuanda Türkiye'de ses getirdi. Ulusal televizyonlarda kampanyamız çıktı. Türkiye'nin birçok yerinden kitaplar geliyor" dedi.

"Bir kitap bir öğrencinin hayatını değiştirebilir"
Kütüphanede eksikliklerin olduğunu kaydeden Doğan, "Biz kütüphane yapmaya sıfırdan başladık. Bir kitap bir öğrencinin hayatını değiştirebilir. Kütüphanemizin fiziki oluşumunu bir beton firması üstlendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Halen eksik olan birçok şey var. Masa sandalye eksikleri, kitap eksiğimiz halen devam ediyor. Öğrencilerimiz kitap okumayı seviyorlar. Yardımlarını esirgemeyen yardımseverlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(KA-MEF-Y)

08.05.2017 10:07:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
HEM Geleneksel Yıl Sonu Sergisi 17 Mayıs'ta
YEREL

HEM GELENEKSEL YIL SONU SERGİSİ 17 MAYIS'TA
Kırklareli Üniversitesi Sanat Festivali sona erdi
YEREL

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SANAT FESTİVALİ SONA ERDİ
Kırklareli'de dolandırıcılık operasyonu
YEREL

KIRKLARELİ'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu