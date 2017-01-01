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Kütüphane Kuruyoruz" kampanyası



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Şaban Öğünç İlkokul ve Ortaokulu'nda "Kütüphane Kuruyoruz" kampanyası devam ediyor.

680 öğrencinin eğitim gördüğü okulda kütüphanenin yetersiz gelmesi sebebiyle başlatılan kampanya ile okula 50 metrekarelik yeni kütüphane kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Kampanya hakkında bilgi veren Okul Müdürü Sönmez Doğan, "Kütüphane Kuruyoruz' kampanyasını yaklaşık 1 ay önce başlattık. Okulumuzun kütüphanesinin yetersiz gelmesi nedeniyle böyle kampanya başlatma gereğinde bulunduk. Kampanyamız şuanda devam ediyor. Kütüphanemizin içerisinde öğrencilerimizin faydalanacağı akıllı tahtada olacak. Kampanyamız şuanda Türkiye'de ses getirdi. Ulusal televizyonlarda kampanyamız çıktı. Türkiye'nin birçok yerinden kitaplar geliyor" dedi.



"Bir kitap bir öğrencinin hayatını değiştirebilir"

Kütüphanede eksikliklerin olduğunu kaydeden Doğan, "Biz kütüphane yapmaya sıfırdan başladık. Bir kitap bir öğrencinin hayatını değiştirebilir. Kütüphanemizin fiziki oluşumunu bir beton firması üstlendi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Halen eksik olan birçok şey var. Masa sandalye eksikleri, kitap eksiğimiz halen devam ediyor. Öğrencilerimiz kitap okumayı seviyorlar. Yardımlarını esirgemeyen yardımseverlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(KA-MEF-Y)



08.05.2017 10:07:54 TSI

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