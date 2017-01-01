YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sivas'ta Türk'ün Turan Gecesi düzenlendi

Sivas'ta Türk'ün Turan Gecesi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Onur Erden

SİVAS (İHA) - Sivas'ta Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Türk'ün Turan Gecesi konseri düzenlendi.

4 Eylül Spor Salonu'nda Türk'ün Turan Gecesi adı altında konser düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konser programı mehteran takımının gösterisiyle başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Konser öncesi konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ''Silahlarla kurşun yağdırdılar Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba yağdırdılar ve nitekim orada Allah'ın aslanı Hamzalar şehit oldular. Cumhurbaşkanlığı bombardımana tutuldu. Milletimizin üzerine bombalar yağdı ve 248 vatan evladı hayatını kaybetti. 2 binin üzerinde gazimiz oldu. O gün bütün gözler şüphesiz ki Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. Öncelikli olarak Türk milletinin feraseti, cesareti , duruşu ve tavrı önemliydi. Ama ardından da Ülkücüler ne yapıyor anlayışı söz konusuydu. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi bu darbenin kabul edilemez olduğunu ve hükümete kayıtsız şartsız destek verdiğini ifade etti'' şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Ahmet Şafak, Ozan Manas ve Ahmet Öngel Ülkücüler'e unutulmaz bir gece yaşattı.

(UY-Y)



08.05.2017 10:11:01 TSI

NNNN

