ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta Türk'ün Turan Gecesi düzenlendi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:02
Sivas'ta Türk'ün Turan Gecesi düzenlendi
Sivas'ta Türk'ün Turan Gecesi düzenlendi

(Fotoğraflı)

Onur Erden
SİVAS (İHA) - Sivas'ta Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Türk'ün Turan Gecesi konseri düzenlendi.
4 Eylül Spor Salonu'nda Türk'ün Turan Gecesi adı altında konser düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konser programı mehteran takımının gösterisiyle başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Konser öncesi konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ''Silahlarla kurşun yağdırdılar Özel Harekat Daire Başkanlığı'na bomba yağdırdılar ve nitekim orada Allah'ın aslanı Hamzalar şehit oldular. Cumhurbaşkanlığı bombardımana tutuldu. Milletimizin üzerine bombalar yağdı ve 248 vatan evladı hayatını kaybetti. 2 binin üzerinde gazimiz oldu. O gün bütün gözler şüphesiz ki Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. Öncelikli olarak Türk milletinin feraseti, cesareti , duruşu ve tavrı önemliydi. Ama ardından da Ülkücüler ne yapıyor anlayışı söz konusuydu. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi bu darbenin kabul edilemez olduğunu ve hükümete kayıtsız şartsız destek verdiğini ifade etti'' şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından sahneye çıkan Ahmet Şafak, Ozan Manas ve Ahmet Öngel Ülkücüler'e unutulmaz bir gece yaşattı.
(UY-Y)

08.05.2017 10:11:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sivasspor'da galibiyet sevinci
YEREL

SİVASSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ

Kazazedeyi şemsiyeyle yağmurdan korumaya çalıştılar
YEREL

KAZAZEDEYİ ŞEMSİYEYLE YAĞMURDAN KORUMAYA ÇALIŞTILAR
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu