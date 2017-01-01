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Eruh'un temizliği kadınlara emanet

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:04
Eruh'un temizliği kadınlara emanet
Eruh'un temizliği kadınlara emanet

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'in Eruh ilçesinde daha önce sadece erkeklerin yaptığı sokak temizliği için görevlendirilen 12 kadın, erkeklere taş çıkartıyor.
Siirt'te daha önce sadece erkeklerin yaptığı sokak temizliğini bundan böyle kadınlar da yapmaya başladı. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamına Eruh Belediyesi bünyesinde çalıştırılmak üzere bu yıl işe alınan 50 temizlik personelinden 12'si kadın. Kadınlar, 6 ay boyunca günün belli bölümlerinde sokakları süpürüp çöpleri toplayacak. Daha önce Siirt genelinde erkeklerin yaptığı sokak temizliğini Eruh'ta bundan böyle kadınların da yapacağını aktaran kadın işçiler, evlerine ekmek parası götürmek için yaptıkları bu işten keyif aldıklarını söyledi. Bu işin zor olmadığını, aksine her personelin sorumlu olduğu kendi mahallesini temizleyerek kısa sürede işini bitirdiğini aktaran kadınlar, yıllarca evlerinin temizliğini yapan kadınların şimdide sokak temizleyerek erkeklere taş çıkardığını söyledi.
(MND-MP-Y)

08.05.2017 10:12:58 TSI
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