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Mobilyacılar, KDV indiriminin uzatılmasını istiyor

- MTSO Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi Başkanı Bediroğlu, mobilyada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin piyasalara biraz hareket getirdiğini, ancak sürenin yeterli olmadığını belirterek, indirim süresinin uzatılmasını istedi

- Bediroğlu:

- "Mobilyacılarımızı, bugün başlayan İMOB Mersin Mobilye Fuarı'na bekliyoruz"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Mobilya, Halı ve Ev Eşyası Meslek Komitesi Başkanı Tahattin Bediroğlu, mobilyada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin piyasalara biraz hareket getirdiğini, ancak sürenin yeterli olmadığını belirterek, "Düğün sezonu da yeni başlıyor. Uzayacak bir KDV indirimi, hareketin artması ekonominin canlanması adına daha büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

MTSO 12 No'lu Komite Başkanı Bediroğlu, yazılı bir açıklama yaparak, sektörün beklentilerini ve Mersin Mobilya Fuarı'nı değerlendirdi. Mersin'deki mobilyacıların, 8-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek İMOB Mersin Mobilya Fuarı'nda buluşacaklarını belirten Bediroğlu, bu fuar ile sektörde yaşanan ekonomik daralmayı biraz olsun aşmak istediklerini ifade etti. "Bu yıl 11'incisi düzenlenecek fuara tüm firmalarımızı ve ziyaretçileri bekliyoruz" diyen Bediroğlu, bu tür organizasyonların sektörün hareketlenmesi, ekonominin canlanması adına büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Fuar döneminde özel kampanyalar planlandığını dile getiren Bediroğlu, firmaları ekonomik yönden sıkıntıda olsalar da kendilerini zorlayıp bu fuara katılarak oluşacak sinerjiden faydalanmaya, halkı da bu dönemde gerçekleşecek güzel kampanyalardan faydalanmaya davet etti. Fuarın bu yıl 15 bin metrekare alanda organize edileceğini bildiren Bediroğlu, 70 firmanın 200'e yakın marka ile fuarda yerini almasını beklediklerini anlattı. Geçen yıl fuarı 40 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Bediroğlu, bu yıl da 50 bin ziyaretçi beklediklerini belirterek, "Geniş ürün yelpazesine sahip fuarda katılımcı firmalar ziyaretçilere fuara özel kampanya ve fiyat avantajı sunacak. Ev ve ofis mobilyaları, ev aksesuarları, bahçe ve yazlık mobilyaları, mobilya yan sanayi ürünleri İMOB Mersin Mobilya Fuarı'nın ürünleri arasında yer alacak" ifadelerini kullandı.

"KDV indirimi uzamalı"

Sektörde de son dönemlerde güzel gelişmeler yaşandığını da kaydeden Bediroğlu, mobilya sektörüne getirilen KDV indirimini hatırlatarak, şunları söyledi:bu yöndeki beklentilerini şöyle açıkladı: "Mobilyada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. Bu indirim piyasalara bir miktar hareket getirdi, ancak beklenen etkinin yakalanabilmesi için sürenin uzaması büyük önem taşıyor. Çünkü insanların bu indirime alışması için tanınan süre yeterli olmadı. Ayrıca düğün sezonu da yeni başlıyor. Uzayacak bir KDV indirimi, hareketin artması ekonominin canlanması adına daha büyük katkı sağlayacaktır."

Sektördeki durgunluğun inşaatların durmasıyla doğru orantılı olduğuna işaret eden Bediroğlu, gündemin yeniden ekonomiye dönmesiyle birlikte bu durgunluğun da ortadan kalkacağına, önümüzdeki süreçte inşaat sektörünün hareketlenmesiyle mobilya satışlarının da artacağına inandığını vurguladı.

"Mersin'de üretim artmaya başladı"

Mersin'de artık sektörde üretimi öne çıkarmaya başladıklarını dile getiren Bediroğlu, daha önce Ankara'dan, İnegöl'den aldıkları yemek odalarını, koltuk takımlarını artık Mersin'de üretmeye başladıklarını kaydederek, "Geçmişte ağırlıklı olarak al sat üzerine çalışırken, artık maliyetlerimizi düşürmek adına ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin tamamını bölgemizde üretmeye başladık. Bu sayede nakliye maliyetini ortadan kaldırıp piyasaya daha ekonomik ürünler sunabilmeye başladık. Ancak, bu kez de hammadde de ciddi sorunlar yaşıyoruz. Özellikle kumaş ve kauçuktaki fiyat artışı, sektörü olumsuz etkiliyor. Kauçuk fiyatları son 6 ayda yüzde 90 civarında artış gösterdi. Bu durum özellikle oturma gruplarında rekabetçi yapımızı bozuyor. Hammaddede tamamen dış pazara endeksli çalışmamız nedeniyle bu maliyetleri aşağı çekmekte zorlanıyoruz. Halkın alım gücünün de bu dönemde çok yüksek olmaması nedeniyle artan maliyetlerimizi fiyatlarımıza da yansıtamıyoruz. Son 6 aydır koltuk ve oturma gruplarında maksimum yüzde 5 karlarla çalışıyoruz" dedi.

Üretime geçmeleriyle birlikte istihdamda da az da olsa kıpırdanma yaşandığını ifade eden Bediroğlu, firmaların en azından ikişer-üçer eleman daha aldıklarını, istihdam seferberliği kapsamında verilen desteklerden de yararlandıklarını belirtti. Bediroğlu, bu desteklerin girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi noktasında büyük önem taşıdığını, kısa süreli olmak yerine bu desteklerin uzun vadeye yayılmasını beklediklerinin de altını çizdi.

Ekonominin canlanmasında üreticinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bediroğlu, şöyle devam etti: "Bizlerin rekabetçi yapısı güçlenirse yalnızca içeride değil, yurt dışında da etkinliğimizi artırabiliriz. Mersin'de yaklaşık 200 adet mobilya üreticisi firma bulunmakta. Mobilya adına her türlü ürünü bölgemizde üretebiliyoruz. Yalnızca bölgeye değil, Türkiye geneline satışlar yapıyoruz. Yurt dışındaki etkinliğimiz ise mevcut durumda istediğimiz düzeyde değil. Üretimimizin yaklaşık yüzde 5'ini ihraç edebiliyoruz. Verilecek desteklerle eğer maliyetlerimizi aşağı çekebilirsek rekabet gücümüz de pazar çeşitliliğimiz de artar ve bu durum ihracat rakamlarımıza da yansır. Bu nedenle devletin desteği büyük önem taşıyor."

"Çadır, tente ve brandada da KDV indirimi bekliyoruz"

Komite bünyesinde çadır, tente ve branda sektöründe faaliyet gösteren firmaların da yer aldığını hatırlatan Bediroğlu, mobilyada olduğu gibi bu sektörde de KDV indirimi beklendiğini bildirdi. Yüksek KDV'lerin kayıtdışılığı artırdığını ifade eden Bediroğlu, bu durumun bir taraftan vergi kaybı ile devlete zarar verdiğini, diğer taraftan da haksız rekabete yol açması nedeniyle kurallara uygun çalışan firmalara zarar verdiğini anlattı.

(KYM-Y)



08.05.2017 10:16:13 TSI

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