ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkale'de fırın denetimi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:09
Başkale'de fırın denetimi
Başkale'de fırın denetimi

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA)  Van'ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde bulanan fırın ve unlu mamul işletmelerini denetledi.
Zabıta ekipleri tarafından ekmeklerin sağlıklı olması ve üretim yerlerinin hijyenik koşulları denetlendi. Üretilen unlu mamullerin sağlıklı ortamda üretilmesinin yanı sıra iş yeri evrakları da kontrol edildi. Yapılan denetimde, sağlıksız koşullara rastlanmazken eksikler sözlü ve tutanaklar halinde iş yeri sahibine hatırlatıldı.
Ekmek gramajı ve sağlık koşulları için sürekli denetimler yaptıklarını aktaran Zabıta Müdürü Necmettin Şahinoğlu, "Halkın sağlığını ön planda tutarak, gıda konusuna büyük önem veriyoruz. Fırınlar da genel temizlik, portör ve sağlık muayene cüzdanlarının da kontrolünü gerçekleştirerek eksikleri sözlü ve tutanaklar halinde belli süre vererek uyarıda bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz sıkı denetimlerle gösteriyor ki esnaf arkadaşlarımız istenilen düzeye gelmiş durumdalar. Bundan dolayı zabıta ekiplerimize ve iş yeri işletmecilerine teşekkür ediyorum" dedi.
(EE-MSA-Y)

08.05.2017 10:18:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Van'da renk cümbüşü
YEREL

VAN'DA RENK CÜMBÜŞÜ
Van Kanserle Mücadele Derneği kuruldu
YEREL

VAN KANSERLE MÜCADELE DERNEĞİ KURULDU
Şehit aileleri umreden döndü
YEREL

ŞEHİT AİLELERİ UMREDEN DÖNDÜ
SP Van Gençlik Kollarının Nisan ayı divan toplantısı yapıldı
YEREL

SP VAN GENÇLİK KOLLARININ NİSAN AYI DİVAN TOPLANTISI YAPILDI
Van YYÜ'de 22. Kelam Koordinasyon Toplantısı ve sempozyum düzenlenecek
YEREL

VAN YYÜ'DE 22. KELAM KOORDİNASYON TOPLANTISI VE SEMPOZYUM DÜZENLENECEK
Belediye çalışanlarına ağaç budama eğitimi
YEREL

BELEDİYE ÇALIŞANLARINA AĞAÇ BUDAMA EĞİTİMİ
Başkan Vekili Öztürk'e muhtarlardan övgü
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ ÖZTÜRK'E MUHTARLARDAN ÖVGÜ
Van zabıtası inci kefali nöbetinde
YEREL

VAN ZABITASI İNCİ KEFALİ NÖBETİNDE
Görüntü kirliliğine neden olanlara ceza
YEREL

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLANLARA CEZA
Sevgi evlerindeki çocuklara eğitim
YEREL

SEVGİ EVLERİNDEKİ ÇOCUKLARA EĞİTİM
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı