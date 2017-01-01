YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkale'de fırın denetimi

Başkale'de fırın denetimi



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA)  Van'ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde bulanan fırın ve unlu mamul işletmelerini denetledi.

Zabıta ekipleri tarafından ekmeklerin sağlıklı olması ve üretim yerlerinin hijyenik koşulları denetlendi. Üretilen unlu mamullerin sağlıklı ortamda üretilmesinin yanı sıra iş yeri evrakları da kontrol edildi. Yapılan denetimde, sağlıksız koşullara rastlanmazken eksikler sözlü ve tutanaklar halinde iş yeri sahibine hatırlatıldı.

Ekmek gramajı ve sağlık koşulları için sürekli denetimler yaptıklarını aktaran Zabıta Müdürü Necmettin Şahinoğlu, "Halkın sağlığını ön planda tutarak, gıda konusuna büyük önem veriyoruz. Fırınlar da genel temizlik, portör ve sağlık muayene cüzdanlarının da kontrolünü gerçekleştirerek eksikleri sözlü ve tutanaklar halinde belli süre vererek uyarıda bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz sıkı denetimlerle gösteriyor ki esnaf arkadaşlarımız istenilen düzeye gelmiş durumdalar. Bundan dolayı zabıta ekiplerimize ve iş yeri işletmecilerine teşekkür ediyorum" dedi.

(EE-MSA-Y)



08.05.2017 10:18:11 TSI

NNNN

