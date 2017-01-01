anser bilgilendirme toplantılarının üçüncüsü yapıldı

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Kanser bilgilendirme toplantılarının üçüncüsü yapıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da kanser ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme toplantılarının üçüncüsü yapıldı.

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından kanser tedavisi gören hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmaya devam ediyor. Hastanenin konferans salonunda gerçekleşen Genel Müdür Op. Dr. Mahmut Yıldız'ında katıldığı toplantıda Tıbbi Onkolog Uzm. Dr. Süleyman Erdoğdu, Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Narin, Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşat Özercan, Psikolog Çağla Gül, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Sami Güngör kanser hastaları ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırdı.

Aylık kanser bilgilendirme toplantılarında kanser hastaları ve yakınlarını bilgilendirdiklerini belirten Nükleer Tıp Uzmanı, Prof. Dr. Yavuz Narin, "Benim bu bilgilendirme toplantısındaki amacım onkolojide görüntülemeye yönelik bilgi vermek. Kanser tedavisinde sıklıkla pet görüntülemeyi uygularız. Pet görüntülemede, şeker dediğimiz glikozla bir radyoaktif madde olan Flor-18'i işaretleyip tümörün davranışı hakkında bilgi ediniyoruz. Bunu tomografi ile birlikte kombine ederek Pet/Ct dediğimiz bir yöntemle değerlendiriyoruz. Bu yöntemle onkoloji tedavi süreçlerini yöneten hekim arkadaşlarımızla birlikte hastanın hem tedavisini hem de takibini yapıyoruz" dedi.

(YÖ-HİV-Y)



08.05.2017 10:18:30 TSI

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