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Ahmet Selçuk İlkan dinleyenlerini coşturdu



(Fotoğraflı)



Kadir Arslan

ESKİŞEHİR (İHA) - Birçok farklı sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarının söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Eskişehir'de sevenleriyle bir araya geldi.

JLL Türkiye tarafından yönetilen NeoPlus Outlet ve Yaşam Merkezi, yazdığı şarkı sözleriyle müzik dünyasına damga vuran ve unutulmaz şiirlere imza atan Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırladı. NeoPlus Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan bir restoranın açılışında Eskişehirlilere mini bir konser veren İlkan, sevilen eserlerini seslendirdi. Emel Sayın, Coşkun Sabah, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül gibi birçok sanatçının bilinen şarkılarının söz yazarı İlkan, dinleyenlerine hoş dakikalar yaşattı. Küçük yaştan itibaren şiir yazdığını ifade eden İlkan, bu alışkanlığını hala sürdürdüğümü aktardı.

Ahmet Selçuk İlkan'ın sevenleri de şarkılarına eşlik ederken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(KA-MET-Y)



08.05.2017 10:19:04 TSI

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