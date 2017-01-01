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Satılmışoğlu mahallesinde yağmur duası



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinin Satılmışoğlu mahallesinde yağmur duası yapıldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlik, öğle namazından önce sohbet ile başladı. Tepebaşı Müftülüğü'nde görevli vaiz Abdülvahap Teker, yaptığı sohbette, "Bir bölgede kuraklık olması durumunda o bölge sakinlerinin mümkünse topluca bölge dışına, açık bir alana çıkıp tövbe istiğfardan sonra Cenab-ı Allah'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri, yalvarıp yakarmaları sünnettir'' diye belirtti.

Yapılan duaların ardından etkinliğe katılan Satılmışoğlu Erenler Kur'an kursu öğrencilerden Kazak asıllı gençler, Kur'anı Kerim ve ilahiler seslendirdiler. Namazın cemaatle kılınmasından sonra meydanı dolduran vatandaşlar hep birlikte yağmur duasına katıldı. Ardından katılanlara yemek ikram edildi.

(SM-MET-Y)



08.05.2017 10:22:17 TSI

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