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Kadınlarda cinsel isteksizlik problemine dikkat



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ERZURUM (İHA) - Psikiyatrist Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, kadınlar da cinsel isteksizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, "İnsanda cinsel isteğin oluşmasında birçok etken vardır. Hormonlar, beynin işleyiş sistemleri, sinir sistemi ve psikolojik etkenler, cinsel isteğin oluşmasında önemli bir yer tutar. Bunlardan birinin kesintiye uğraması ya da bozulması cinsel isteksizliğin oluşmasına neden olur. Kadının; eşi olsun ya da olmasın cinsel isteksizlik yaşamını oldukça etkiler. Cinsel isteksizlik, kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. Her üç kadından biri, yaşamları boyunca bir dönem cinsel isteksizlik yaşarlar" dedi.

Kadında cinsel istek bozukluğunun ergenlikle birlikte başladığını ifade eden Yrd.Doç.Dr. Üney, "Sonradan gelişmişte olabilir. Cinsel isteksizlik yaşayan kadın; cinsellikten kaçınır, cinselliği başlatmaz, eşinin başlattığı cinselliğe katılmakta isteksizdir ve mastürbasyon yapmaz. Çoğunlukla cinsel terapiye gitme nedenleri, eşlerinin kendisini zorlamasıdır" diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, kadınlarda cinsel isteksizliğe neden olan durumları şöyle sıraladı:

"1. Eşle tartışma ve şiddet davranışı

2. Stresli yaşantı

3. Depresyon, endişe bozukluğu gibi çeşitli psikiyatrik problemler.

4. Eşle yakınlığın azalması

5. Eşin temizliğe özensiz olması

6. Eşinde bulunan cinsel problemler

7. Gebelik korkusu

8. Evde kadın-erkek arasında rollerinin karışması

9. Kadının kendine zaman ayıramaması

10. Kadının işiyle ilgili sorunları

11. Eşe karşı ilginin azalması

12. Yaşın artışı ve menapoz

13. Bazı antidepresan ilaçlar, doğum kontrol ilaçları ve tansiyon ilaçları

14. Kalp rahatsızlıkları, tiroid hastalıkları, sara hastalığı ve kronik hastalıklar

15. Cinsel kimlik sorunları

16. Kendi bedenini beğenmeme

17. Kadının kişilik sorunları

18. Vajinusmus (Cinsel birleşmenin olmaması)

19. Diğer cinsel işlev bozuklukları

20. Orgazm olamama

21. Cinsellik alanında tiksinme (meniden tiksinme gibi)

22. Taciz veya tecavüz yaşamış olması

23. Monoton cinsellik

24. Emzirme

25. Gebelik

26. Ön sevişme süresinin yetersiz olması

27. Tecrübesizlik

28. Cinsellikle ilgili anlatılan abartıl korkutucu hikayeler."

Yrd.Doç.Dr. Üney, "Cinsel isteksizlik; birçok kadın tarafından, bir kader gibi algılanabilir. Oysa ki, bugün için cinsel terapi(tedavi) ile büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



08.05.2017 10:24:51 TSI

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