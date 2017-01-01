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Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal:

- "Siyasi partilerin misyonu bitti mi?"



KAYSERİ (İHA) - Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal, referandum oylaması sona ermesine rağmen, partiler arası çekişmelerin bitmemesinin, seçmen nezdinde güven sarsıcı bir durum ortaya çıkardığını söyledi.

Başkan İsmet Özbakkal, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dikkat edin lütfen. Referanduma taraf olan ve sahada partilerini temsil eden üyeler dahi bu durumdan rahatsız. Dahası hepsinin kafası karışık, neredeyse bütün parti üyelerinin siyasete güvenleri sarsılmış durumda. Elbette bunda kendi partilerinin de suçu var. Zira mevcut partilerde kitlesel eğitim yok, parti içi demokrasi yok, kimse siyaseti bilgi, bilinç, inanç, kıdem, ehliyet ve liyakat esasına göre yapmıyor. Öyle ki, çoğu üye kendi "kayıtlı olduğu" partisinin dava, manâ, hedef ve misyonunu bilmiyor.

Geçmişten gelen birçok emanetçi, vesayetçinin temsil ve başkanlıkları işgal ettiği; Kifayetsiz muhterislerin bir türlü başarısızlıklarını kabul edip, yapıştıkları makamları bırakmadığı, verilen sözlerin tutulmadığı, vaatlerin yerine getirilmediği ve adaletin yerini bulmadığı kısır bir dönem inatla sürdürülüyor."

Siyasi parti olmanın gereklerinin yerine getirilmesi çağrısında bulunan Başkan İsmet Özbakkal, Demokrat Parti olarak, bu tür çekişmelerin dışında kaldıklarını ve kucaklayıcı bir siyaset izlediklerini ifade etti.

(SK)



08.05.2017 10:30:07 TSI

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