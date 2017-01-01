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Van'da renk cümbüşü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:21
Van'da renk cümbüşü
Van'da renk cümbüşü

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinin sonbaharda ektiği yaklaşık 130 bin lale; park, refüj ve yeşil alanları süslemeye başladı.
Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sonbaharda kentin dört bir tarafına diktiği yüz bininin üzerindeki soğanlı bitki, çiçek açtı. Rengarenk görünümleriyle çiçek açan yaklaşık 130 bin soğanlı bitki, kenti adeta renk cümbüşüne bürüdü. Yazın gelişini de müjdeleyen bitki olarak adlandırılan laleler, kentte adeta görsel bir şölen havası estiriyor.
Değişik renklerde 130 binin üzerinde soğanlı bitkiyi toprakla buluşturduklarını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, Van halkına daha güzel ve estetik bir kent sunmaya devam edeceklerini söyledi. Doğru, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün sonbaharda ekimini yaptığı laleler açtı. Ekiplerimiz farklı türden çiçek dikimine de devam ediyor. Açan lalelerin seyrine doyum olmuyor. Tek gayemiz, ektiğimiz çiçeklerle kentimizin görünümüne farklılık getirmek. Bunun için de çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
Lalelerin kent turizmi açısından güzel bir görüntü oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çiçeklerin açmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
Ortalama bir aylık ömürleri bulunan lalelerin yerine yine Büyükşehir Belediyesine ait seralarda yetiştirilen mevsime uygun değişik bitki türleri ekilecek.
(MSA-Y)

08.05.2017 10:30:36 TSI
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