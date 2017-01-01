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Yaralı kartal tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı kartal tedavi altına alındı.

Samsun'dan Sinop istikametine otomobiliyle seyir halinde olan Emekli Astsubay Başçavuş Ahmet Dülger ve yanında bulunan emekli öğretmen Özcan Türkekul, 19 Mayıs ilçesi Sarıgazel bölgesinde önlerinde seyir halinde olan bir aracın kartala çarptığını gördüler. Aracı durdurarak kartalın yanına giden duyarlı vatandaşlar kartalın yaralandığını ve uçamadığını gördüler. Yaralı kartalı araçlarına alarak Bafra'ya getirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisine teslim ettiler.

Emekli Astsubay Başçavuş Ahmet Dülger, "Önümüzde seyir halinde olan aracın kartala çarptığını gördüm. Durduk baktık yaralanmış, uçamıyordu. Tedavisinin yapılması ve tekrar doğaya salınması için getirdik. Orada kalıp ölmesine müsaade edemezdik" dedi.

Yaralı kartalı teslim alan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisi, kartalı Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti İlk Yardım Rehabilitasyon Kliniğine gönderilerek tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağını söyledi.

(ŞU-SLH-Y)



08.05.2017 10:31:20 TSI

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