ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yaralı kartal tedavi altına alındı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:22
Yaralı kartal tedavi altına alındı
Yaralı kartal tedavi altına alındı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı kartal tedavi altına alındı.
Samsun'dan Sinop istikametine otomobiliyle seyir halinde olan Emekli Astsubay Başçavuş Ahmet Dülger ve yanında bulunan emekli öğretmen Özcan Türkekul, 19 Mayıs ilçesi Sarıgazel bölgesinde önlerinde seyir halinde olan bir aracın kartala çarptığını gördüler. Aracı durdurarak kartalın yanına giden duyarlı vatandaşlar kartalın yaralandığını ve uçamadığını gördüler. Yaralı kartalı araçlarına alarak Bafra'ya getirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisine teslim ettiler.
Emekli Astsubay Başçavuş Ahmet Dülger, "Önümüzde seyir halinde olan aracın kartala çarptığını gördüm. Durduk baktık yaralanmış, uçamıyordu. Tedavisinin yapılması ve tekrar doğaya salınması için getirdik. Orada kalıp ölmesine müsaade edemezdik" dedi.
Yaralı kartalı teslim alan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlisi, kartalı Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti İlk Yardım Rehabilitasyon Kliniğine gönderilerek tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağını söyledi.
(ŞU-SLH-Y)

08.05.2017 10:31:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Elektrik akımına kapılan inek telef oldu
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNEK TELEF OLDU
Bedir: &quot;Ecdadımızdan gelen eski eserlere sahip çıkıyoruz&quot;
YEREL

BEDİR: "ECDADIMIZDAN GELEN ESKİ ESERLERE SAHİP ÇIKIYORUZ"
FETÖ/PDY soruşturmasında 4 eski kaymakama gözaltı
YEREL

FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 4 ESKİ KAYMAKAMA GÖZALTI
Bolluk ve bereket duası yağış getirdi
YEREL

BOLLUK VE BEREKET DUASI YAĞIŞ GETİRDİ
Samsun'da cinayet: 2 ölü
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET: 2 ÖLÜ

Samsun'da cinayet
YEREL

SAMSUN'DA CİNAYET
GÜNCELLEME - Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

GÜNCELLEME - ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
ANALİG Yıldızlar Türkiye Sutopu Şampiyonası
YEREL

ANALİG YILDIZLAR TÜRKİYE SUTOPU ŞAMPİYONASI
Samsun'da kaybolan alzaymır hastası gazi bulundu
YEREL

SAMSUN'DA KAYBOLAN ALZAYMIR HASTASI GAZİ BULUNDU
Tekkeköy Belediyesinden estetik dokunuş
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİNDEN ESTETİK DOKUNUŞ
Samsun'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 5 YARALI
Samsun'da deniz kenarında erkek cesedi bulundu
YEREL

SAMSUN'DA DENİZ KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu