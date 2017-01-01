ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

11. 'Mind Lab Olimpiyat' şampiyonu Kayseri'den

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:24
11. 'Mind Lab Olimpiyat' şampiyonu Kayseri'den
11. 'Mind Lab Olimpiyat' şampiyonu Kayseri'den

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Öğrencilerin analitik düşünce becerilerinin gelişmesine katkıda bulunan ve Uluslarası bir metot olan 'Mind Lab' Türkiye finalleri 6 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.
Hayli çekişmeli ve eğlenceli geçen yarışma da Birinci; Dünya Eğitim Kurumları, İkinci; Atlas Koleji, Üçüncü; Üsküdar Sev İlkokulu oldu.
Olimpiyatlar da Kayseri'yi temsil eden Atlas Koleji öğrencileri 'Mind Lab' Türkiye finallerinde ikinci oldu.
Öğretmenleri Gönül Özcan yönetiminde; Buse Karslı, İrfan Tarık Tabuk, Mehmet Furkan Şahan ve Emre Yay'dan oluşan takım Haziran ayında Yunanistan 'da yapılacak olan 'Uluslarası Mind Lab Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecekler.
(SK)

08.05.2017 10:33:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediyesi Özvatan'da arı kovanı dağıttı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZVATAN'DA ARI KOVANI DAĞITTI
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal:
YEREL

DEMOKRAT PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI İSMET ÖZBAKKAL:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının vefatı
YEREL

11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'ÜN BABASININ VEFATI
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası vefat etti
YEREL

11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'ÜN BABASI VEFAT ETTİ
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
YEREL

11. CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL'ÜN BABASI AHMET HAMDİ GÜL, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ.
Cesedin yerini değiştirmek için cezaevinden firar etti
YEREL

CESEDİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ
Kayseri'de ırmağa düşen çocuğun kaybolması
YEREL

KAYSERİ'DE IRMAĞA DÜŞEN ÇOCUĞUN KAYBOLMASI
Kayserili iş adamları Postaağası camiinin açılışında buluştu
YEREL

KAYSERİLİ İŞ ADAMLARI POSTAAĞASI CAMİİNİN AÇILIŞINDA BULUŞTU
Örnek şehrin örnek kütüphaneleri
YEREL

ÖRNEK ŞEHRİN ÖRNEK KÜTÜPHANELERİ
&quot;SAAT 01:55&quot; Kayseri'de sahnelendi
YEREL

"SAAT 01:55" KAYSERİ'DE SAHNELENDİ
Avukat Mahir Orak: &quot;Darbe girişiminden sonra yapılan bireysel başvuru 70 bini aştı&quot;
YEREL

AVUKAT MAHİR ORAK: "DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA YAPILAN BİREYSEL BAŞVURU 70 BİNİ AŞTI"
2017-2018 de Develi'nin çehresi değişecek
YEREL

2017-2018 DE DEVELİ'NİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı