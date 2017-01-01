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11. 'Mind Lab Olimpiyat' şampiyonu Kayseri'den



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Öğrencilerin analitik düşünce becerilerinin gelişmesine katkıda bulunan ve Uluslarası bir metot olan 'Mind Lab' Türkiye finalleri 6 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Hayli çekişmeli ve eğlenceli geçen yarışma da Birinci; Dünya Eğitim Kurumları, İkinci; Atlas Koleji, Üçüncü; Üsküdar Sev İlkokulu oldu.

Olimpiyatlar da Kayseri'yi temsil eden Atlas Koleji öğrencileri 'Mind Lab' Türkiye finallerinde ikinci oldu.

Öğretmenleri Gönül Özcan yönetiminde; Buse Karslı, İrfan Tarık Tabuk, Mehmet Furkan Şahan ve Emre Yay'dan oluşan takım Haziran ayında Yunanistan 'da yapılacak olan 'Uluslarası Mind Lab Olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecekler.

(SK)



08.05.2017 10:33:30 TSI

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