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Bedir: "Ecdadımızdan gelen eski eserlere sahip çıkıyoruz"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Bedir, "Ecdadımızdan günümüze intikal eden ve ülkemizin tapu senetleri konumunda bulunan eski eserlere sahip çıkarak onların restorasyonlarını yapmaktayız" dedi.

8-14 Mayıs Vakıflar Haftası nedeniyle, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bazı vakıflar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından konuşma yapan Samsun Vakıflar Bölge Müdür Vekili Cengiz Bedir, "Ülke genelinde olduğu gibi Mayıs ayının 2. haftasında bölgemizde de 'Vakıf Haftası' etkinliklerini başlatmış bulunmaktayız. Biz geçmişimizden, ecdadımızdan günümüze intikal eden ve ülkemizin tapu senetleri konumunda bulunan eski eserlere can suyu vererek, restorasyonlarını yapmaktayız. Ecdadımızın oluşturmuş olduğu medeniyet içerisinde günümüze kadar intikal eden vakfiyelerdeki hayır şartları gereği, ilimizde muhtaçlara maaş bağlanması, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanması, kuru gıda ve sıcak yemek gibi hizmetlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.

(ŞB-SLH-Y)



08.05.2017 10:33:38 TSI

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