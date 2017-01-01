ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Polis, Rus generale ait olduğu ileri sürülen cesedin başında sürekli nöbet tutuyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:25
Polis, Rus generale ait olduğu ileri sürülen cesedin başında sürekli nöbet tutuyor
Polis, Rus generale ait olduğu ileri sürülen cesedin başında sürekli nöbet tutuyor

(Fotoğraflı)

Olgun Yıldız
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan ve Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu iddia edilen cesedin bulunduğu alanda sivil polisler 24 saat nöbet tutuyor.
İnşaatın çevresine güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların yaklaşması önlenirken, inşaatın başında sivil polisler kaçak kazı ihtimaline karşı 24 saat nöbet tutuyor. İnşaatla ilgili karar, 24 Mayıs'ta toplanacak Kars Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınacak.
İnşat alanında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyen mahalle sakinlerindoen Ercan Ürker, ''İnşaat alanında 12 gün önce temel kazı çalışmaları yapılırken Rus General Vasiliy Geyman'a ait olduğu söylenen bu cesedin çıkmasıyla alan koruma altına alındı. İnşaat alanının çevresi emniyet şeritleri çekilerek güvenlik güçlerimiz tarafından korunmakta" dedi.
(OY-AA-Y)

08.05.2017 10:34:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aras EDAŞ çocukları Hacivat-Karagöz oyunu ile buluşturdu
YEREL

ARAS EDAŞ ÇOCUKLARI HACİVAT-KARAGÖZ OYUNU İLE BULUŞTURDU
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı