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Elektrik akımına kapılan inek telef oldu



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde elektrik akımına kapılan bir inek telef oldu.

Olay, ilçe merkezine 8 kilometre mesafede bulunan Şeyhören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sözen isimli vatandaş hayvanlarını her zaman otlattığı kanal boyuna getirdi. Otlayan hayvanlardan bir tanesi tarla sulamak maksadıyla bağlanan ve yerde sarkık vaziyette duran elektrik kablosunda bulunan akıma kapılarak telef oldu. Hayvanı telef olan Mehmet Sözen jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonunda YEDAŞ ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen YEDAŞ ekipleri sulama maksatlı bağlanmış elektriği ve kabloyu keserek aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(ŞU-SLH-Y)



08.05.2017 10:35:51 TSI

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