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Tortum şelalesi hafta sonu doldu taştı



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Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Dünya'nın ikinci büyük Türkiye'nin özellikle de Çoruh vadisinin en görkemli doğal hazinelerinden olan Tortum Şelalesi havaların ısınmasıyla birlikte Hafta sonu yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Türkiye'nin dört bir yerinden gelen yerli turistler çok daha önce gelmedikleri için pişman olduklarını dile getirdiler. Tortum Şelalesi tam kapasitede akmasa bile şelaleden akan suyun güzelliği görenleri büyüledi. Şelale köylüleri ise şelalenin yeterince tanıtımın yapılmadığını söylediler. Sezonun açıldığını belirten Şaban Ata, "Dünyanın ikincisi olan Şelalemizde sezon açılmıştır. Burası bir cennet vatan yurdumuzun her tarafı. Güzel ama Uzundere'miz daha güzel yerli yabancı kim olursa olsun herkesin buraya gelmesini bekliyoruz. Gezip görmeye değer bir yer. Güzel gözle baktığında her şey güzel olur diye umut ediyorum" dedi.

(DMA-AT)



08.05.2017 10:37:03 TSI

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