Başkan Yaman belediye personeli genç çiftin nikahını kıydı
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye personeli genç çiftin nikahlarını kıyarak, mutluluklar diledi.
Bayırköy'de bir düğün salonunda gerçekleştirilen nikah törenine Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman da katıldı. Serhat-Tuğba çiftinin nikahını kıyarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Yaman, çok özel bir gece yaşadıklarını belirterek, "Belediye çalışanımız Serhat Pala ile Tuğba kızımızın nikah merasimini gerçekleştirdik. Rabbim gençlerimize ömür boyu mutluluklar nasip etsin" dedi.
(CKT-DA-Y)
08.05.2017 10:37:47 TSI
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