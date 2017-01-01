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İzmit'te kaçak yapılara yıkım kararı çıkıyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi imara aykırı inşa edilen yapıların peşini bırakmıyor.

Yenişehir ve Tavşantepe mahallelerinde imara aykırı olarak yapılan ve görsel kirlilik oluşturan yapı ve eklentiler İzmit Belediyesi ekiplerince yıktırıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi, No.390 adresinde Ali F. isimli vatandaş mevcut binasının yola cephe olan kısmına ruhsatsız olarak çelik konstrüksiyondan balkon çıkması yaptı. Kaçak olarak yapılan çıkma, Belediye Encümenin kararına istinaden yıktırıldı.

Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta kaçak olarak yapılan, imar-şehircilik ve estetik açıdan görüntü kirliliği oluşturan tek katlı yapı da 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18.maddesine istinaden belediye ekiplerince yıkıldı. Belediye yetkilileri, vatandaşları kaçak yapı yapmamaları konusunda uyardılar.

(GY-Y)



08.05.2017 10:39:01 TSI

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