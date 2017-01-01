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Bakan Ağbal'dan Rektör Coşkun'a hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



BAYBURT (İHA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal Bayburt Üniversitesi rektörlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanması dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Bakan Ağbal'a Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile bir kısım idari ve akademik isim eşlik etti.

Bakan Ağbal ziyarette Rektör Coşkun'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni dönemde de Rektör Coşkun ile beraber çalışacakları için duyduğu memnuniyeti belirtti.

Rektör Coşkun da Bakan Ağbal'a iyi dilek ve temennileri için teşekkür ederek, Bayburt Üniversitesi'ni büyütmek ve daha ileriye götürmek hedefini gerçekleştirmede yeni dönemde de emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti. Bu bağlamda Bakan Ağbal'ın da destekleriyle önümüzdeki akademik yılda 12 yeni bölüm açılacağını sözlerine ekledi.

(YY-AT-Y)



08.05.2017 10:40:57 TSI

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