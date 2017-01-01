ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

31 yıl sonra buluştular

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:33
31 yıl sonra buluştular
31 yıl sonra buluştular

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Lisesi'nden 1985-86 yıllarında mezun olan öğrenciler 31 yıl sonra yine aynı sıralarda buluştu.
Balıkesir'de aynı sınıfta okuyan 13 arkadaş, 31 sene önce mezun oldukları okulda yeniden bir araya geldi. Öğrencilik yıllarında 3 Fen-E sınıfında öğrenim gören Esin Aslandoğan, Didem Güneri, Erdal Kurnaz, Bala Sayın, Emel Soyelçin, Serpil Kemankaşlı, Serap Topçuoğlu, Sema Karabay, Ayşe Elver, Sefer Atak, Hakan Arhun, Tuncer Kaygusuz ve Fatih Fenercioğlu okul sıralarında bir araya gelerek eski günleri yad ettiler. Öğrencilik yıllarını dün gibi hatırladıklarını ifade eden sınıf arkadaşları, geçmişin verdiği mutluluğu, duygusallığı ve hüznü bir arada yaşadılar.
(TS-

08.05.2017 10:42:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altıeylül teknolojide bir adım önde
YEREL

ALTIEYLÜL TEKNOLOJİDE BİR ADIM ÖNDE
Rizeli iş adamları Balıkesir'de
YEREL

RİZELİ İŞ ADAMLARI BALIKESİR'DE
Çiftçi hayırına yoğun ilgi
YEREL

ÇİFTÇİ HAYIRINA YOĞUN İLGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Kankaları Eser Yenerler'i moral turuna çıkardı
ŞİPŞAK

MORAL TURU

 1
  • 2 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 3 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 4 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı