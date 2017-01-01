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Bir günde sabit diş ile mutlu olun

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:33
Bir günde sabit diş ile mutlu olun
Bir günde sabit diş ile mutlu olun

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi Zafer Kazak, bir günde yapılan sabit diş ile mutlu olmanın mümkün olduğunu söyledi.
Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu Ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş hekimliği alanında geniş bir çalışma yelpazesi. Medicadent kliniklerinin '' entegre tesis'' mantığında planlanmıştır. Medicadent kliniklerinin özelliği bence herhangi bir tedavi ya da işlem için hastalarımızın ya da laboratuvar işlemlerinin klinik dışına çıkmak zorunda kalmadan yürütülüyor olması. Örneğin, üç boyutlu görüntüleme sistemleri her iki kliniğimizde de mevcut. Laboratuvar çalışmaları sadece kendimize hizmet veren Medicalabor'da gerçekleştiriliyor. Ana branş staf uzman hekimlerimiz her iki kliniğimizde de hizmet vermekte. Bu da bize günümüz imkânlarında diş hekimliği alanında geniş bir çalışma yelpazesi sağlıyor" dedi.
Bir günde sabit dişin mümkün olduğunu ifade eden Kazak, "Günümüz diş hekimliğinde artık hiç dişiniz olmasa da ya da çok sayıda diş çekilecek de olsa 1 günde sabit dişe sahip olabiliyorsunuz. Lazer ile her türlü cerrahi operasyon sonrası yüzde şiş ve ağrı 5'te 1'e kadar azalıyor. Diş ve dişeti estetiği çok kısa sürelerde mükemmel hale getirilebiliyor. Anestezi uygulamadan çürük tedavilerinde ağrı yüzde 95'e kadar azaltılabiliyor. En önemlisi de diş ve dişeti hastalıklarının vücut sağlığı ile bağlantısı tespit edildiğinden beri yaptığımız tedavilerle sistemik sağlığa katkımız tartışılmaz seviyelere ulaştı" diye konuştu.
Diş Hekimi Kazak, "Hedefimiz, meslekte öncü olmaya devam etmek, Türk ve dünya diş hekimliğine katkıda bulunmak ve hastalarımızla her zaman 'dost' olmaya devam etmek" açıklamalarında bulundu.
(ÖB-ÖB-Y)

08.05.2017 10:42:36 TSI
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