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MESKİ, Mut ilçesinde içme suyu çalışmalarına devam ediyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:35
MESKİ, Mut ilçesinde içme suyu çalışmalarına devam ediyor
MESKİ, Mut ilçesinde içme suyu çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), Mut ilçesinin Aşağı Köselerli, Yeşilyurt ve Hacıilyaslı mahallelerinde gerçekleştirdiği şebeke yenileme, depolarda bakım ve onarım çalışmalarıyla içme suyu sorununu çözüyor.
MESKİ Genel Müdürlüğü, Aşağı Köselerli Mahallesinin içme suyu şebekeleri ile mevcut içme suyu depolarının uzun yıllar önce yapılmış olması ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle yaşanan sorunu gidermek için harekete geçti. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla mahalleye yaklaşık 9 bin 500 metre içme suyu şebeke hattı döşenerek yenilenirken, 250 metreküplük içme suyu deposu bakım ve onarımı da yapılarak mahalle sakinlerinin kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması sağlandı.
Öte yandan, MESKİ ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde ise içme suyu şebeke hatlarının eski olması nedeniyle oluşan kayıplarını önleme çalışmaları kapsamında yaklaşık bin 200 metre şebeke hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Hacıilyaslı Mahallesinde de içme suyu sorununu çözüme kavuşturmak için 3 bin 100 metre terfi hattı, çeşitli çaplarda 4 bin 900 metre şebeke yenileme ve 75 metreküplük depo bakım ve onarımı yapılarak, vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşmaları için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tüm ilçelerimizde olduğu gibi Mut ilçemizde de altyapı bakımından tüm ihtiyaçları giderinceye kadar projelerimizi gerçekleştireceğiz" denildi.
(KYM-Y)

08.05.2017 10:44:12 TSI
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