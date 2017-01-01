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Kocasinan Belediyesi çocuklar için teknoloji parkı yapıyor

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:38
Kocasinan Belediyesi çocuklar için teknoloji parkı yapıyor
Kocasinan Belediyesi çocuklar için teknoloji parkı yapıyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, çocuklara yönelik 4 bin metrekare alanda tamamen teknolojik oyun grupları ile donatılacak park yapıyor. Bilgisayar oyunları ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle evlerine kapanan çocukları parklara çekmek amacıyla yeni teknoloji parkı projesini hayata geçiren Kocasinan Belediyesi, proje ile çocukların keyifli vakit geçirmelerini ve daha da sosyalleşmesini hedefliyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek olacak projeler hazırladıklarını belirterek, "Kocasinan da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu çocuklarımıza hissettirmek istiyoruz. Bu noktada onlarla sık sık bir araya gelmenin yanı sıra çeşitli çalışmalara da imza atıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde Yıldızevler Mahallesi'nde yeni nesil fonksiyonel bir teknoloji parkı oluşturacağız. Bu parkta; teknoloji araçların bağımlısı olmasınlar diye çocuklarımızı park ve bahçelere çekebilecek interaktif oyun grupları yer alacak ve bu gruplar son teknolojiyle desteklenecek. Ayrıca mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir" şeklinde konuştu.
Bu kapsamda Yıldızevler Mahallesi teknoloji parkı yapılması işi ile ilgili açık teklif usulüyle yapılan ihale Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu tarafından toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık maliyeti 666 bin 325 Lira olan ihaleye 3 firma katıldı. İhale sonucunun, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.
(AÖ-Y)

08.05.2017 10:48:13 TSI
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