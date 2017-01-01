ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nilüfer'de Hıdırellez coşkusu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:45
Nilüfer'de Hıdırellez coşkusu
Nilüfer'de Hıdırellez coşkusu

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale gelen Görükle Hıdırellez Şenliği'nde baharın gelişi kutlandı.
Bahar, Nilüfer'de 7'inci Görükle Hıdırellez Şenliği ile karşılandı. Nilüfer Belediyesi ve çeşitli kurumların işbirliği ile düzenlenen Görükle Hıdırellez Şenliği, Görükle merkezden Motor Meşeler Parkı'na düzenlenen kortejle başladı. Yürüyüş, davul ve zurnalar eşliğinde gerçekleşti. Kortejde bulunanlar, davul ve zurnanın yanı sıra Nilüfer Bando'nun çaldığı şarkı ve marşlarla oyunlar oynadı, halaylar çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı kortejin son durağı Motor Meşeler Parkı oldu. Motor Meşeler Parkı'nda toplanan genç yaşlı çok sayıda vatandaş, yakılan ateşin üzerinden atlayıp, kurulan salıncakta sallandı.
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Görükle'de her yıl baharın müjdesini kutluyoruz. Bu şenlikler, çok kültürlü, rengarenk bir bahçe kadar ahenkli ve güzel olan Anadolu'da, ortak heyecanlarla, yüzyıllardır yapılıyor. Bugün dilediğinizce salıncağa binin, ateşten atlayın ve eğlenin. İçinizdeki yaşamak ve sevmek inadı hiç dinmesin, umutlarınız hep canlı, taze kalsın" dedi.
Sanatçılar, seslendirdikleri Balkan ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden ezgilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
(SD-MŞ)

08.05.2017 10:54:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da tiyatro zamanı
YEREL

BURSA'DA TİYATRO ZAMANI
BALKANTÜRKSİAD'dan Bursa Büyükşehir Belediyesine ziyaret
YEREL

BALKANTÜRKSİAD'DAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Bursaspor'un önlenemez düşüşü
YEREL

BURSASPOR'UN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ
Bursaspor takım otobüsüne taşlı saldırı
YEREL

BURSASPOR TAKIM OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Süpürtü Cami ibadete açıldı
YEREL

SÜPÜRTÜ CAMİ İBADETE AÇILDI
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
YEREL

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ PLAY-OFF
Bursa polisi Trafik Haftası'nda sürücülere gül dağıttı
YEREL

BURSA POLİSİ TRAFİK HAFTASI'NDA SÜRÜCÜLERE GÜL DAĞITTI
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:
YEREL

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MÜEZZİNOĞLU:
Eşrefzade Abdullah Rumi İznik'te anıldı
YEREL

EŞREFZADE ABDULLAH RUMİ İZNİK'TE ANILDI
Öğrencilerden Başkan Tatlıoğlu'na ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN TATLIOĞLU'NA ZİYARET
Aşere Takrip Tayyibe İcazetnamesini alan 9 hafız kurra hafız oldu
YEREL

AŞERE TAKRİP TAYYİBE İCAZETNAMESİNİ ALAN 9 HAFIZ KURRA HAFIZ OLDU
Eşrefzade Rumi Hazretleri İznik'te anıldı
YEREL

EŞREFZADE RUMİ HAZRETLERİ İZNİK'TE ANILDI
Uluslararası Üçlü Atletizm Yarışları Bursa'da yapıldı
YEREL

ULUSLARARASI ÜÇLÜ ATLETİZM YARIŞLARI BURSA'DA YAPILDI
Engelliler hıdırellezde stres attı
YEREL

ENGELLİLER HIDIRELLEZDE STRES ATTI
tıklardan Ev Eşyası ve Kıyafet Yaptılar
YEREL

TIKLARDAN EV EŞYASI VE KIYAFET YAPTILAR
Eruhluların tiyatro keyfi sürüyor
YEREL

ERUHLULARIN TİYATRO KEYFİ SÜRÜYOR
Yıldırım'daki kentsel dönüşüm kapsamında 850 daire 2018 yılında teslim edilecek
YEREL

YILDIRIM'DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 850 DAİRE 2018 YILINDA TESLİM EDİLECEK
Büyükşehirden jandarmaya tam donanımlı salon
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN JANDARMAYA TAM DONANIMLI SALON
Bursa'da gazete binasına silahlı saldırı
YEREL

BURSA'DA GAZETE BİNASINA SİLAHLI SALDIRI
İbrahim Yazıcı, mezarı başında anıldı
YEREL

İBRAHİM YAZICI, MEZARI BAŞINDA ANILDI
Otomotiv ihracatı yüzde 12 arttı
YEREL

OTOMOTİV İHRACATI YÜZDE 12 ARTTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Eski milletvekili Ahmet Tevfik Uzun FETÖ'den gözaltına alındı
GÜNDEM

ESKİ MİLLETVEKİLİ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

 1
  • 2 Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • 3 TSK ilk kez kullanacak çok dikkat çekecek
  • 4 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!