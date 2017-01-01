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Dil, Edebiyat ve Milli Kimlik" konferansı



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KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan Dil, Edebiyat ve Milli Kimlik" konulu konferans verdi.

Rektörlük Kültür Merkezi Üst Salonda gerçekleşen konferansta Doç. Dr. Taştan, modernleşme çerçevesinde dilin kimlik oluşumundaki öneminden bahsetti. Türk milletinin oldukça geniş bir kültür çevresinin olduğunu fakat dil ve milli kimliğin tercih edilmediğini, doğuştan geldiğini söyledi. Türk dilinin tarihsel süreç içerisindeki değişimlerini ele alan Doç. Dr. Taştan,, geleneğin dilinin manzum, modern dünyanın dilinin ise nesir olduğunu belirtti. Doç. Dr. Taştan, modern dünyaya geçiş sürecinde bürokrasinin seri bir şekilde işlemesi için geçmişte kullanılan ağdalı dilin terk edildiğine, Türk dili ve edebiyatında gerçekleşen sadeleşme hareketlerine dikkat çekti.

(KA-MEF-Y)



08.05.2017 10:55:03 TSI

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