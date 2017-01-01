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Van'da 'El Hijyeni' eğitim



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında el hijyeni eğitimi düzenlendi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği işbirliği ile SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 'El Hijyeni' eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürü Zehra Atay, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, el hijyeninin günlük yaşantıda ve sağlık sektöründe enfeksiyonların önlenmesinde ne kadar önemli olduğu konularına değindi.

Söz konusu bilgilendirme eğitiminde enfeksiyon hastalıkları sorumlu hemşiresi Azize Orbay ise; sağlık personeline el hijyeni, hastane enfeksiyonları, sağlık personelinin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında çeşitli bilgiler sunarak, sorulara cevap verdi.

Yapılan slayt sunumunda, insan elinin birçok mikrop taşıdığına dikkat çekilerek, bu mikroplardan korunmanın en etkili yolunun ellerin düzgün yıkamaktan geçtiği vurgulandı.

Eğitime SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ahmet Özcan, İl Sağlık Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü Yasemin Kuşak, Özel Sağlık Hizmetleri, Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürü Zehra Atay ile İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve özel hastane personelleri katıldı.

(MSA-Y)



08.05.2017 10:56:59 TSI

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