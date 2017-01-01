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Öğrenciler okullarına ismi verilen Şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:51
Öğrenciler okullarına ismi verilen Şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Öğrenciler okullarına ismi verilen Şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
- Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulunun öğrencileri okullarına ismi verilen Şehit Halisdemir'i kabri başında ziyaret edip dua ettiler

(Fotoğraflı)

Sadık Cangel
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri okullarına adı veren 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde önemli bir rol oynayan ve kahramanca şehit olan Ömer Halisdemir'i kabri başında ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette öğrenciler şehidin babasının da elini öperek hayır duası aldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrenci ve velileri 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca şehit olan ve okullarına ismi verilen Jandarma Astsubay Üstçavuş Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Köyündeki kabrini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde 5-6 Mayıs tarihlerinde Yunusemre Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen geziye 31 kişi katıldı.
Şehit Ömer Halisdemir'in babası abisi ve amcasının da ziyaret edildiği gezide öğrenciler kabir başında şiir, Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak okullarına ismi verilen şehidi andı.
Şehidin babasıyla yapılan görüşmede ise duygusal anlar yaşandı. Şehit Babası Hasan Hüseyin Halisdemir oğlunun artık tüm ülkenin şehidi olduğunu belirterek bir baba olarak her zaman oğullarıyla gurur duyduklarını belirtti. Çukurkuyu Köylüleriyle yapılan söyleşide de şehidin çocukluk dönemlerinde cesur ve çalışkan davranışlar sergilediği belirtildi.
Yapılan gezide şehidin anısına yapılan Şehit Ömer Halisdemir Parkı ve Kültür Merkezi de ziyaretçiler tarafından gezildi. Ardından Konya ve Akşehir'i ziyaret eden okul öğrencileri pazar gecesi sorunsuz bir şekilde Manisa'ya döndü.
Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Ali Osman Coşkun Yunusemre Kaymakamlığına, Yunusemre Belediyesine ve özellikle Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
(SC-Y)

08.05.2017 10:59:25 TSI
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