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Kan bağışına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Kızılay Genel Merkezi tarafından "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Hakkari'de 3 günde beklenenin üzerinde kan bağışı alındı.

Van'dan gelen Güneydoğu Bölge Kan Merkezi ekipleri, 3 gün boyunca Hakkâri'de bağışta bulunmak isteyen vatandaşlardan kan aldı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye başkanlığı önünde kurulan Kızılay mobil kan bağış aracının önünde büyük kuyruklar oluşturan Hakkarili vatandaşlar, kan vermek için adeta bir birleri ile yarıştılar. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu'nun da ziyaret ettiği mobil kan bağışı aracının ikinci durağı ise Hakkari'nin Şemdinli ilçesi olacak.

Kızılay kan bağışı görevlisi Servet Abay, Hakkari'deki yoğun ilgi karşısında şaşırdıklarını belirterek, talep olması halinde mobil kan bağışı ekiplerinin yeniden Hakkari'ye gelebileceğini belirterek, bu duyarlı davranıştan dolayı yöre halkına ve Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt'a teşekkür etti.



3 günde 317 ünite kan alındı

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ise, Kızılay ekibinin 3 gün boyunca Hakkari'de görev yaptığını söyledi. Bozkurt, "Kan bağışına Hakkari halkının göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Valimiz ve beraberindekiler de kan bağışı yapan vatandaşları ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Bu destekten dolayı Sayın Valimiz ve beraberindeki protokol üyelerine de teşekkür ediyoruz. 3 günde 400 kişiden 317 uygun kan bağışı alındı. Beklenenin üzerinde kar bağışı gerçekleşti. Hakkari'den sonra Şemdinli ilçesine ekipler hareket edecek" şeklinde konuştu.

(FT-MSA-Y)



08.05.2017 11:01:15 TSI

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