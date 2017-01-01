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Yakutiye Şükrüpaşa'da 10 bin metrekare kaldırım yapıyor



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye Belediyesi Şükrüpaşa semtinde 10 bin metrekare kaldırım, 10 bin metre uzunluğunda bordür yapıyor. Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ali Korkut, Şükrüpaşa semtinde yapılaşmanın sürdüğünü hatırlatarak "Kaldırım ve bordür çalışması yapıyoruz. Ardından asfalt çalışmamız olacak" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Şükrüpaşa semtinde yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Şükrüpaşa semti Yeşil Sokak, Şafak Sokak, Özler sokak, Özkaraca sokak, Huzurlu sokak, Şehit Alaaddinarka sokak'ta yürütülen kaldırım ve bordür çalışmalarını denetleyen Başkan Korkut, semtin güzel bir görünüme kavuşmasını istediklerini belirtti. Ali Korkut, "Şükrüpaşa semtimizde eski ve yeni yapılaşmalar söz konusu. Diğer yandan semtte alt yapı çalışmaları da yapılıyor. Biz, bu çalışmaların ardından sokaklarda düzenleme yapıyoruz. 10 bin metrekare kaldırım ve 10 bin metre uzunluğunda bordür yapıyoruz. Halkımızın hizmetindeyiz" dedi.

Yakutiye Belediyesi tarafından yürütülen kaldırım ve bordür çalışmalarının ardından bölgede asfalt çalışması başlatılacak.

(ERZ-AT-Y)



08.05.2017 11:01:41 TSI

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