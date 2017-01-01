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TatlıFest'te Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta rüzgarı esti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - İstanbul'da yılın en tatlı festivali yapıldı. 5, 6 ve 7 Mayıs'ta Küçükçiftlik Park Maçka'da tatlı severlerin buluştuğu Tatlıfest festivalinde Diyarbakır'ın Meşhur Kadayıfçısı Sıtkı Usta rüzgarı esti.

İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin tatlı festivalinde katılımcılar hem tatlıya hem eğlenceye hem de bilgiye doydu. Konuklar; modern tatlılar, geleneksel tatlılar, şekerciler, çikolatacılar, pastacılar ve butik pastacılar, bisküvi ve kek markaları, dondurmacılar, şerbetçiler, kahve ve çay markaları, özel gurme lezzetler, küçük ev aletleri, profesyonel malzemeler, aşçılık okulları ve gastro şovlar ile karşılaştı. Gün boyu çikolata ve tatlı sektöründen uluslararası şeflerin gösterileri ile devam eden festival akşamları da çeşitli konserlerle sürdü. Festivalin en renkli bölümü ise Diyarbakır'dan festivale katılan Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta reyonu oldu. Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta tarafından festivale katılanlara burma kadayıf, fındıklı burma kadayıf, fıstıklı burma kadayıf, tereyağlı burma kadayıf, fıstıklı kadayıf, fındıklı kadayıf, cevizli kadavıf ikram edildi. Sıtkı Usta 3 gün süren tatlı fuarında inanılmaz bir rekora imza atarak, 950 kilogram kadayıfı fuara gelen halka ikram ederek, medyanın da ilgi odağı haline geldi.

Tatlı festivalinin şu anda ikincisinin yapıldığını, ilkinin Ankara'da yapıldığını ve bu sene İstanbul'da yapılan bu festivale severek katıldıklarını belirten Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın oğlu Süleyman Altunbay, "1968'den bugüne siz değerli müşterilerimizin damak tadına hitap eden Meşhur Sıtkı Usta kadayıf ve künefe, üretim aşamasında gerek hijyen gerekse kaliteden ödün vermeden tam 42 yıldır damak tadınıza hitap ediyor ve ilk günkü hizmet heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Meşhur Sıtkı Usta kadayıf ve künefe, üretim aşamasında teknolojiyi yakından takip ederek ürün yelpazesini her geçen gün arttırarak siz değerli müşterilerimize güven kaynağı olmaya devam ediyor. Festivale katılmamızın ana nedeni Diyarbakır'ın meşhur tatlılarını tüm Türkiye'ye tanıtmak ve bu festival ile de bunu başardık. Bir çok fuara katılıyoruz, bu fuar farklı bir fuar çünkü tatlıların resmen yarıştığı bir fuar. Bizlere gösterilen ilgi de bizim iyi işler başardığımızın kanıtıdır. Fuarda standımızı ziyaret eden tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. 3 gün içinde fuarda halkımıza hizmet ettik bu festivalde bize olan ilgiden hayli memnun kaldık. İnşallah Diyarbakır'da da böyle festivaller yapılır. Yapılması da bence uygundur. Uzun bir kalabalık kitlesi tatlı almak için bekliyordular. Diyarbakır'dan getirdiğimiz yaklaşık 16 personelimizle hizmet ettik" diye konuştu.

Öte yandan fuarda Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'nın reyonunu ziyaret eden Kayserili Melisa Kaplan, "Şuana kadar yediğimiz en harika tatlılar bu reyonda var. Tatlıların harika bir tadı var çok beğendik yerken hiç rahatsız olmadık. Bugün de bizlere kısmet oldu, gelip fuarı gezdik. Teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık" dedi.

İstanbul'da ikamet eden aslen Konyalı olan Mehmet Eminoğulları ise, "Sıtkı Usta'yı duymuştuk. Televizyonlarda veya medyada özellikle tatlı için geldik buraya muhteşem bir tat var. 10 kilogram tatlı siparişi verdik. Hazır taze taze bekledik ve gördük nasıl yapıldığını muhteşem bir tatlı yapılışını seyrettik ve çok memnun kaldık" şeklinde konuştu.

(İHA-AKK-Y)



08.05.2017 11:04:27 TSI

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