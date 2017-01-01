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Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'na rekor katılım



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - 'Mutlu Çocuklarla, Mutlu Geleceğe' sloganı ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuklar Fuarı, 4 günde 54 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuklar Fuarı, 4 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 4 Mayıs Perşembe günü Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katılımıyla Cam Piramit'te açılışı gerçekleştirilen Fuarda; 0-5, 5-8 ve 8-12 yaş grubu çocuklara yönelik yüzlerce etkinlik yer aldı.

52 katılımcı firmanın yer aldığı fuarda zeka, kum ve tişört boyama, ebru, ahşap kukla, uçurtma yapımı atölyeleri, limon ve zeytin oyunu, çizgi film gösterimi ve Sidra'nın Üzerindeki Bulutlar Sanal Gerçeklik Gösterimi ile dünyanın en büyük çocuk örgütü UNICEF de bu fuarda yer aldı.

Pamuk Prenses, Karga ve Tilki, Gepetto'nun Pinokyo Atölyesi ve Rapunzel gibi masal kahramanları kendilerine özgü stantlarda hayat buldu. Yine fuar alanında 14 farklı spor branşın yapılabildiği decathlon ile de çocuklar gün boyu keyifli zaman geçirdi. Gürsu ve Uncalı'da hizmete açılan Konyaaltı Belediyesi Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi stantlarının da yer aldığı fuarda çocuklar oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.



Bu fuar Türkiye'de bir ilk

Belediye olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu yıl ikincisini düzenledikleri Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı ile Türkiye'de bir ilke imza attıklarını kaydetti. Ailelere yönelik hazırlanmış fuarlarda çocukların eğlenemediğini dile getiren Başkan Böcek, Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı ile bu durumu tersine çevirmek istediklerini söyledi. Fuarda çocukların bir birinden renkli yüzlerce etkinliği bir arada bulabildiklerini belirten Muhittin Böcek, her yaş grubu çocuğun 4 gün süren fuarda gönüllerince eğlendiğini söyledi.



54 bin ziyaretçi ile rekor

Geçtiğimiz yıla oranla fuar ziyaretçi sayısında büyük bir artış olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, 52 katılımcı firmanın katıldığı, yüzlerce etkinliğin yer aldığı Antalya Konyaaltı Mutlu Çocuk Fuarı'nı bu yıl 54 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Çocukların eğlenip oynadığı fuarda büyüklerinde söyleşilerle keyifli zaman geçirdiklerini dile getiren Başkan Böcek, bu söyleşiler içinde radyo program sunucusu Doğancan Özadlı'nın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



08.05.2017 11:10:33 TSI

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