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Adana'da kaçak tur denetimi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:02
Adana'da kaçak tur denetimi
Adana'da kaçak tur denetimi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Adana Bölgesel Yürütme Kurulu, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla kaçak tur denetimi gerçekleştirdi. Denetimi gerçekleştirilen bu turlardan kaçak oldukları belirlenen yaklaşık 30'u hakkında cezai işlem uygulandı.
TÜRSAB Adana BYK Başkanı Murat Şirin, yaptığı açıklamada, denetim departmanındaki elemanlarının, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 5-6-7 Mayıs tarihlerinde kentin değişik noktalarında TÜRSAB işletme belgesiz kaçak tur ve rehber denetimi yaptıklarını belirtti.
Yasal mevzuat çerçevesinde prosedüre uymayan kişi, kurum, kuruluş ve taşımacılık şirketlerine gerekli cezai işlemler uygulandığını ifade eden Murat Şirin, vatandaşları, bazı kişi ve kurumlar tarafından düzenlenen ve seyahat endüstrisinde 'Kaçak' olarak anılan, hiçbir yasal zemini olmayan tur veya gezilere katılmamaları konusunda uyardı.
Güvenlik açısından TÜRSAB üyesi acentelerle tura çıkmaya özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Şirin, şunları kaydetti:
"Ülkemizde seyahat sektörü bir dizi kanunlar ile düzenlenmiştir. Bu seyahatleri gerçekleştirmek ve planlamak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde, TÜRSAB'a kayıtlı seyahat acenteleri yasal olarak yetkili tayin edilmiştir. Vakıf, dernek, gezi kulübü ve okulların tur düzenlemeleri kanunsuzdur. Vatandaşlarımız, vakıf, dernek ve gezi kulüplerinin turlarına itibar etmemeli. TÜRSAB üyesi acentelerle tura çıkılması vatandaşların can güvenliği için çok önemli. TÜRSAB Adana BYK olarak kaçak turlara yönelik denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.''
(ELF-Y)

08.05.2017 11:10:55 TSI
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