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Mustafa Ceceli Tarsusluları coşturdu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:05
Mustafa Ceceli Tarsusluları coşturdu
Mustafa Ceceli Tarsusluları coşturdu
- Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinlikleri finali Mustafa Ceceli konseri ile sona erdi

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 23. Geleneksel Eshab-ı Kehf Hıdırellez Etkinliklerinin finali Mustafa Ceceli konseri ile tamamlandı.
Açık Hava Gösteri Merkezi'nin dar geldiği ve yaklaşık 15 bin kişinin izlediği Mustafa Ceceli konserinde Tarsuslular adeta coştu.
Tarsusluların Hıdırellez Bayramını kutlayan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Hıdırellez Türk dünyasının önemli bayramlarından biri olduğunu söyledi.
Açık Hava Gösteri Merkezi'nin artık Tarsuslulara dar geldiğini ifade eden Başkan Can, Kırklarsırtı Mahallesi'ne çok amaçlı büyük bir tesisi yapacaklarını kaydetti. Can, "1994 yılından bu güne kadar 23 yıldır kutladığımız Hıdırellez Bayramımız hepinize kutlu olsun. Bu yıl birincisini Yenice'de yapmış olduğumuz yağlı güreşle Hıdırellez etkinliklerimiz başladı, geçen hafta Özelbahşiş'te Karakucak Güreşleriyle devam etti. Dün bu meydanda Karakucak güreşleri devam etti. Bu gün de Eshab-ı Kehf'te Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Mevlüthan grubu programını yaptı, bugün de finalini Mustafa Ceceli konseriyle gerçekleştiriyoruz. Belediyecilik dokunmaktır, Belediyecilik hissetmektir, Belediyecilik şehrinde yaşayan bütün insanları sevmektir. Bizde bu düşünceyle Tarsusumuzda yaşayan 330 bin insanı seviyoruz, kucaklıyoruz ve 330 bin insanımızın burnu dahi kanamasın diye var gücümüzle çalışıyoruz. Bu meydan bu tablo çok güzel" dedi.
Konuşmaların ardından sahneye çıkan Mustafa Ceceli, yaklaşık 2 saat sevilen parçalarını seslendirdi.
Mustafa Ceceli'nin parçalarına eşlik eden Tarsuslular adeta coştu. Gösteri Merkezi'nin ışıklarını söndüren Ceceli, sevenlerinden cep telefonlarının ışıklarını yakmasını istediği alanda nostaljik bir görüntü oluşmasına neden oldu.
Konser sonunda Başkan Can kızı Hamiyet İrem ile birlikte Mustafa Ceceli'ye çiçek ve Nusret mayın gemisi maketini hediye etti.
(ERY-Y)

08.05.2017 11:14:08 TSI
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