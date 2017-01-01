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Mardin-Diyarbakır karayolundaki tehlike kaldırıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:09
Mardin-Diyarbakır karayolundaki tehlike kaldırıldı
Mardin-Diyarbakır karayolundaki tehlike kaldırıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin-Diyarbakır karayolunda eğreti vaziyette duran kaya kütlesi kaldırıldı.
Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Mardin-Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde eğreti vaziyette duran devasa kaya kütlesi, İHA'nın yaptığı haberin ardından kaldırıldı. Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturan kaya kütlesi, karayolları ekiplerince iş makineleriyle küçük parçalara ayrıldı. Kütlenin yola düşmeden yetkililerce parçalanmasına sevinen sürücüler, hem İHA'ya hem de yetkililere teşekkür etti.
(MSK-MP-Y)

08.05.2017 11:18:26 TSI
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