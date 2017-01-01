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Karasekililerin 94 yıllık su hasreti sona erdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:13
Karasekililerin 94 yıllık su hasreti sona erdi
Karasekililerin 94 yıllık su hasreti sona erdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Aydıncık ilçesinin, coğrafi konumu sebebiyle içme suyu hattı döşenmesi 'imkansız' denilen, 500 metre irtifaya sahip 25 haneli Karaseki Mahallesi için 8 kilometrelik terfi hattı döşeyerek, mahalle sakinlerinin 94 yıldır süren içme suyu hasretini bitirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılan sondaj kuyularının sonuç vermemesi ve coğrafi konumu sebebiyle içme suyu hattı döşenmesi 'imkansız' denilen, 500 metre irtifaya sahip Karaseki Mahallesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatı ve MESKİ'nin aralıksız süren çalışmaları ile evlerin musluklarından su akmaya başladı. Daha önce su sorunu nedeniyle büyük ölçüde göç veren ve kalan hanelerle ayakta kalmaya çalışan Karaseki Mahallesinin suya kavuşması ile mahallede duygusal anlar yaşandı.
Aydıncık İlçesi Karaseki Mahallesi Muhtarı Kemal Servili, bugüne kadar köyde yaşanan susuzluk nedeniyle büyük sıkıntılar çektiklerini ifade ederek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin çalışmaları içme suyu hattına kavuştuklarını söyledi. Muhtar Servili, "Ben kendimi bildim bileli burada susuzluk problemi yaşıyoruz. Hep eşeklerle su taşıyorduk. Birçok kere dilekçe verdik. 'Buradan su çıkmaz' dediler. Ama Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptık. 'Su getirilmesi imkansız' denilen mahallemize su getirdiler. Allah Başkan Kocamaz'dan ve çalışanlarından razı olsun" dedi.
Karaseki Mahallesinin en yaşlı sakini 90 yaşındaki Ömer Ali Kaya ise mahallelerine su geldiğini görmenin kendisini duygulandırdığını belirterek, "1927 doğumluyum, Karaseki Köyü'nün en yaşlısı benim. Bu köy geçmişten bu yana su sorunu yaşadı. Soğuksu dediğimiz bölgeden suyu buraya getirdiler. Arazimiz bol ama susuzluktan hep göç verdik. Şimdi ne şükür içme suyumuz geldi. Başkan Kocamaz buraya geldiğinde 'Görev mukaddestir' dedi. 'Çalışmayanların burada yeri yok' dedi. O zaman ben onu anladım. Allah ondan razı olsun. Bu memlekete böyle yöneticiler lazım" diye konuştu.
(KYM-Y)

08.05.2017 11:23:06 TSI
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