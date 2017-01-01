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AKUT Ekiplerinin gerçekleştirdiği 3 günlük kamp, komando eğitimlerini aratmadı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir AKUT ekiplerinin de katıldığı Antalya Köprülü Kanyon'daki gönüllülerin eğitimleri komandoları aratmadı.

Kırk kişiden oluşan gönüllülerin katılımı ile, profesyonel eğitmenler eşliğinde 'Bir sel baskınında ne yapılmalı, nasıl davranılmalı ve arama kurtarmayı nasıl gerçekleştirmeli' konularında tatbikat yapıldı. Senaryo gereği zodyak botlar ile Köprülü Kanyonda mahsur kalmış selzedelere ulaşmaya çalışan ve ulaştıktan sonra kazazedeleri güvenli bir şekilde karaya çıkartmak için farklı yollar deneyen Eskişehir, Trabzon, İzmir, Antalya, Kocaeli, İstanbul ve Mersin AKUT ekipleri, eğitimlerini başarı ile tamamladılar.

Üç günlük akarsuda arama ve kazazede kurtarma, body raft, akarsuda bot kullanma, akarsu okuma, karadan kurtarma, ipi atarak sudaki kazazedeyi kurtarma konularında eğitim alan ekipler, Eskişehir ve çevresinde meydana gelebilecek kazalara karşı tecrübelerini arttırdılar.

(BRK-MET-Y)



08.05.2017 11:24:26 TSI

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