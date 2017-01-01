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Başkan Yağcı, 6 köy gezerek Hıdrellez etkinliklerine katıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:16
Başkan Yağcı, 6 köy gezerek Hıdrellez etkinliklerine katıldı
Başkan Yağcı, 6 köy gezerek Hıdrellez etkinliklerine katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, dün merkeze bağlı 6 köyü gezerek Hıdrellez etkinliklerine katıldı.
Katıldığı Hıdrellez etkinlikleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Yağcı, Hıdrellezin Türk tarihinde, kültüründe ve coğrafyasında önemli yeri olduğunu söyledi. Hıdrellez etkinliklerinin Bilecik genelinde uzun yıllardır içtenlikle, fedakarlıkla ve yardımlaşma duygusuyla kutladıklarını anlatan Başkan Yağcı, "Hıdrellezleri gönüllerimizi, dualarımızı ve köylülerimizi bir araya getirmeye vesile oluyor. Bizler de bugün bu mutluluğu Abbaslık, Çakırpınar, Dereşemsettin, Sarmaşık, Beyce ve Gülümbe köylerimizde gerçekleştiren Hıdrellez kutlamalarına katılarak mutluluklarını paylaştık. Hıdrellez bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bahara duyduğumuz sevincimiz, berekete erken bir şükrümüz, güzel bir duamız olarak bu coğrafyada tüm köylerimizde bütün zenginliğiyle yaşatılıyor. Ayrıca Hıdrellez olan tüm köylerimize bağımsızlığımızın sembolü şanlı Türk Bayrağımızı birlikte teslim ettik. İstiklalimizin, istikbalimizin, bağımsızlığımızın sembolü Türk Bayrağımızı en üst noktada dalgalanmasını köy muhtarlarımızdan rica ediyorum. Hıdrellez birlik, beraberlik, kardeşlik ve bereketin sembolüdür, huzurumuzun daim olması dileğiyle" dedi.
(CKT-MET-Y)

08.05.2017 11:25:32 TSI
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